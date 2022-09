Elizabeth II était une «thug», la preuve en 5 points

«Quand ils ont essayé de me chasser d'Angleterre, la Reine a dit que ses petits-enfants adoraient Snoop Doggy Dogg, et qu'il n'avait rien fait de mal au Royaume-Uni, alors elle m'a donné la permission de rester. Ses petits-enfants ont grandi et sont devenus le prince William et Harry, j'ai donc eu de l'influence sur eux, et ils ont eu de l'influence sur leur grand-mère, ce qui m'a permis d'entrer dans ce beau pays. Ils aiment ma musique. Il y a un amour et un respect mutuel.»

«C'est à cause de la guerre en Ukraine»: mais bien sûr...

Il y avait le Covid, il y a maintenant la guerre en Ukraine. Ou comment, en tant qu'entreprise, citoyen ou administration, utiliser des catastrophes mondiales pour justifier tout et n'importe quoi. A commencer par son incompétence.

Vous aussi, vous avez remarqué l'arnaque? En tout cas, moi, je n'en peux plus. Bien sûr, le conflit russo-ukrainien a des répercussions sur l'économie mondiale dont nous pouvons à peine imaginer l'étendue et la complexité. Bien sûr, le contexte international est tendu de manière plus générale et, semble-t-il, ce n'est pas près de s'améliorer. Mais n'allez pas me faire croire qu'à cause de la guerre en Ukraine, mon opticien n'est pas fichu de me commander des lentilles de contact, et ce, depuis bientôt un mois!