Les CFF ont pris une décision qui va toucher des milliers de coureurs romands

Les CFF ont annoncé une interruption totale du trafic ferroviaire sur le tronçon Lausanne-Yverdon avec comme conséquences des perturbations sur l'Arc lémanique ce week-end. Pas de bol, le 27 et 28 avril, 30 000 personnes ont rendez-vous aux 20KM de Lausanne. Réaction.

«Ce type de nouvelle ne nous réjouit pas, mais nous n'avons pas d'influence sur les décisions des CFF», lance d'emblée Xavier Bassols, Secrétaire général des 20KM de Lausanne.

«On a fait part de notre mécontentement, mais on ne peut pas faire plus»

La raison de ce mécontentement? L'ex-régie fédérale a choisi de mener des travaux à Vufflens-la-Ville – sur l'axe Lausanne-Yverdon – le week-end prochain et cela n'arrange pas l'événement qui réunira plus de 30 000 coureurs à Lausanne les 27 et 28 avril. Les organisateurs ont été informés en interne au début du mois.

«Il est toutefois difficile de déterminer le nombre de coureurs qui emprunteront les lignes concernées» Xavier Bassols, Secrétaire général des 20KM de Lausanne

Pour connaître les lignes concernées, c'est par ici👇🏽 Perturbations ferroviaires importantes ce week-end en Suisse romande

Transports gratuits

Mais la troisième course du pays, prisée par une grande majorité de Vaudois, ne peut pas se permettre de se fâcher avec les CFF. En effet, elle est largement dépendante de la «bonne collaboration avec les transports publics de la région».

«Les 20KM offre la gratuité des transports publics grâce au Swiss Runners Tickets des CFF» Xavier Bassols, Secrétaire général des 20KM de Lausanne

«Si vous prenez la première course de Suisse qui est l'Escalade, elle ne propose pas la gratuité des transports, les 20KM le font», précise Xavier Bassols. Il s'avère qu'en 2023, plus de 4000 personnes sur les 20 000 inscriptions ont utilisé un code promotionnel pour bénéficier de cette gratuité durant l'événement, un nombre «non négligeable» selon les organisateurs.

Alors, on fait quoi?

Avec l'annonce de ces perturbations, les participants aux 20KM sont priés de s'informer directement sur l'horaire en ligne des CFF. Il faut compter avec un temps de parcours supplémentaire d’environ 35 minutes en trafic grandes lignes et 20 minutes en trafic régional. Avant de clore la discussion, Xavier Bassols nous glisse que les 20KM ont atteint un record d'inscriptions cette année avec 30 685 personnes exactement.