Des milliers de personnes assistant à l'apparition d'un serpent magique, sur une des pyramides de Chichen Itza, au Mexique. Image: jch

Reportage

«Un serpent m'a donné des frissons dans l'une des 7 merveilles du monde»

Nous sommes le mardi 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps. Je suis entourée de milliers de personnes et nous avons tous le regard tourné vers une pyramide, qui se trouve à Chichen Itza, au Mexique. Soudain, un mystérieux serpent apparaît comme par magie. Récit d'une expérience inoubliable.

Cartels. Drogues. Kidnapping. Cancun. Beuveries. A mon grand regret, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent, lorsque les médias parlent du Mexique. Avant de m'installer aux Etats-Unis, j'ai passé plusieurs mois dans ce pays d'Amérique latine que je ne connaissais pas et j'ai été surprise par la beauté de ce lieu, qui appartenait jadis aux Mayas, aux Aztèques et à tellement d'autres peuples portant une culture sacrée.

Lorsqu'une amie mexicaine m'a proposé d'aller «voir un serpent maya qui apparaît un peu par magie sur une des pyramides les plus connues au monde», je n'ai pas tout compris à ce qu'elle voulait dire, mais j'ai immédiatement sauté sur l'occasion de vivre une expérience unique.

Direction Chichen Itza, l'une des sept merveilles au monde:

Jusqu'à 40 000 visiteurs

Le départ est à 7h15 depuis le terminal ADO (l'équivalent des CFF, mais version bus), pour être sûr d'arriver tôt et surtout de pouvoir obtenir des billets, qu'on peut uniquement acheter sur place, si on ne fait pas partie d'un tour organisé. Je profite du voyage pour relire la signification de cet événement, qui attire jusqu'à 40 000 personnes, sur trois jours, chaque année.

7h15 (du matin), en voiture, Simone!

Nous partons depuis Merida, la capitale du Yucatan, également appelée la Genève du Mexique. Ce serait en effet la ville la plus sécurisée et la plus propre du pays. La légende dit que les chefs de cartels y logent leurs femmes et leurs enfants, et c'est pour cette raison que la ville est aussi élégante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de Mercedes, de Porsche et de Lincoln dans une ville mexicaine. Même pas à Mexico City.

Bientôt des trains au Mexique: Le Maya train est en construction. Il s'agit d'un énorme projet porté par le président actuel (un socialiste), dont la mise en circulation est prévue pour 2024. Ce train parcourra environ 1500 kilomètres (l'équivalent d'un aller-retour entre Paris et Genève, en TGV) et les rails traverseront plusieurs Etats, dont le Chiapas, le Quintana Roo (là où se trouvent Cancun, Playa del Carmen et Tulum) ainsi que le Yucatan.

Plus cher qu'une entrée à Paléo

Après environ 2h30 de route, il est presque 10h, nous voici arrivés à Chichen Itza! C'est ma troisième fois ici, mais la première pour l'événement de l'équinoxe. Il y a bien évidemment mille fois plus de voitures que d'habitude, le parking du site est d'ailleurs déplacé à un autre endroit, j'ai l'impression d'arriver au Paléo festival, tellement il y a du monde!

L'entrée principale de Chichen Itza:

Je paie mon entrée 600 pesos (29 francs), mon amie paie 90 pesos (4.50 francs), car elle est Yucateca. C'est comme si je payais 6 fois plus cher mon entrée au Paléo festival, simplement parce que je ne suis pas Vaudoise (alors que je le suis, je tiens à le préciser). Mais c'est entièrement compréhensible, car c'est le tourisme qui fait vivre toutes les familles qui travaillent au sein du site, des vendeurs de souvenirs aux guides, qui parlent parfois trois ou quatre langues, qu'ils n'ont pas appris dans une école EF.

Par ailleurs, le salaire minimum au Mexique est de 145 pesos (7 francs) par jour... donc tout est relatif. Et je trouve génial que le gouvernement fasse son possible pour que les Mexicains puissent profiter de l'offre culturelle au même titre que les étrangers.

En parlant de guides, une fois à l'intérieur des lieux, je me retrouve assise sur un banc à côté d'un guide aux origines mayas. Il s'appelle José Manuel et, comme à mon habitude, je le bombarde de questions. Il me dit que ça fait 25 ans que l'équinoxe est célébré de manière publique et que chaque année, il y a de plus en plus de monde (40 000 cette année, entre dimanche et mardi). Il ajoute que, si je le souhaite, je peux prendre des cours de langue Maya, gratos, dans un musée à Merida.

Serpent descendu sur terre pour «parler»

Mais son conseil le plus précieux est, sans aucun doute, l'emplacement qu'il recommande pour avoir la meilleure vue du fameux serpent, «kukulkan» en maya. Il est temps que je vous explique ce qu'il va se passer dans quelques heures, aux alentours de 16h selon les pronostics.

La tête du serpent, en bas, à gauche:

Vous voyez la gueule du serpent ouverte, en bas, à gauche, sur la photo ci-dessus? Eh bien c'est à cet endroit précis de la pyramide que va apparaître un phénomène assez magique.

Pendant l'équinoxe de printemps, le 21 mars, des milliers de visiteurs se rassemblent pour assister aux phénomènes de lumière naturelle et aux mouvements des ombres: l'effet, créé par les Mayas, met en scène un corps de serpent d'une longueur de 36 mètres, qui descend les escaliers jusqu'à ce qu'il rejoigne son énorme tête, située en bas des marches.

Le corps et la tête du serpent visible grâce à l'ombre et au soleil: Image: jch

Le phénomène dure quelques minutes et se produit lorsque le soleil projette l'ombre sur l'escalier créé par les neuf plates-formes ressemblant au corps du serpent, qui se déplace au fur et à mesure que le soleil traverse le ciel.

En vidéo accéléré, ça donne ça: Vidéo: watson

A l'époque (1500 avant JC), des gens venaient de toute la péninsule maya, croyant que leur dieu, Kukulcan, le serpent à plumes, descendrait sur terre à une certaine heure et leur parlerait.

Une transition idéale pour tenter d'expliquer ce que j'ai ressenti lorsque la foule a commencé à applaudir l'apparition, assez magique, du reptile, sur la pyramide: des frissons, de la tête au pieds. J'avais d'ailleurs enlevé mes chaussures afin de pouvoir sentir mes pas sur cette terre sacrée et j'ai même amené mes bijoux en cristal pour les recharger en énergie.

Rechargés comme «jaja»:

Rendez-vous en septembre

C'est comme si nous étions tous transportés par le phénomène et que nous tentions de comprendre comment les Mayas avaient pu imaginer puis créer toute cette architecture (sans l'aide de ChatGPT!). Puis, soudainement, les gens ont commencé à lever les bras en direction du ciel, du soleil, du serpent et de la vie... INCROYABLE!

Pour conclure cette journée, qui a duré des heures, alors que j'ai eu l'impression de n'y avoir passé que quelques minutes, je recommande vivement à tous les lecteurs de watson de visiter le Mexique et de ne pas se laisser tromper par les clichés sur l'insécurité. Les gens y sont chaleureux, amicaux et il y a tellement à voir et à découvrir, bien au-delà des plages de Cancun. Et si vous avez la chance d'y aller pendant la prochaine équinoxe, le 21 septembre, retrouvons-nous au pied de la pyramide, à Chichen Itza. D'ici là, je vous dis: hasta luego!