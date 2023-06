Ce chauffeur de taxi menace un passager avec une arme a feu

Le chauffeur a affirmé que la vidéo avait été tournée «comme une blague» et que l'arme était un jouet. Les passagers ont refusé de coopérer avec la police. Le juge a refusé la caution demandée durant l'audition et a placé le chauffeur de taxi en garde à vue. (sbo)

Cette arrestation fait suite à la diffusion d'une vidéo issue de la caméra embarquée d'un taxi, et qui avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole du Service de police d'Irlande du Nord (PSNI) a déclaré qu'un homme de 48 ans avait été arrêté à Belfast, «soupçonné d'un certain nombre d'infractions, notamment la possession d'une arme à feu ou d'une imitation d'arme à feu».

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Les «Kate et William» de Jordanie ont organisé le mariage de l'année

En présence des vrais «Kate et William», évidemment.

Elle avait promis le «mariage de l'année», la famille royale de Jordanie n'a pas déçu. Rien de moins que 1700 convives, royals, milliardaires et hauts dignitaires confondus, une grosse tourte de mariage tranchée au sabre, des voitures de collection et des pétales de rose par milliers, pour fêter dignement les épousailles des «Kate et William» jordaniens, ce jeudi.