OpenAI surprend ses utilisateurs avec un «easter egg» inédit: votre selfie devient une vidéo de Noël.

ChatGPT cache une fonction secrète pour Noël: l’astuce pour l’activer

OpenAI a intégré une fonction cachée à ChatGPT: à partir d’un selfie, l’IA génère une courte vidéo de Noël. Voici comment faire.

Les «easter eggs» sont des fonctions cachées dans les programmes, que les développeurs glissent souvent comme une plaisanterie. A l’approche de Noël, le chatbot ChatGPT réserve lui aussi une surprise de ce genre à ses utilisateurs.

Avec une petite astuce, il est possible de créer une vidéo de Noël personnalisée par Sora, l’intelligence artificielle (IA) d’OpenAI spécialisée dans l’image et la vidéo. Le programme génère des vidéos à partir de simples instructions textuelles fournies par les utilisateurs.

C’est le patron d’OpenAI, Sam Altman, qui a éventé l’existence de cette fonction sur son compte X. Il y a publié l’emoji cadeau (🎁), accompagné de la phrase «Voici un petit indice».

L’emoji cadeau active la fonction cachée

Les utilisateurs de X ont rapidement compris ce que cela signifiait. Il suffit de saisir l’emoji cadeau dans ChatGPT pour que le chatbot invite l’utilisateur à téléverser ou prendre un selfie.

Après quelques minutes d’attente, Sora génère la vidéo. L’utilisateur peut ensuite télécharger son clip personnalisé ou copier le lien vers la vidéo afin de l’envoyer, par exemple via Whatsapp, à des amis ou à des proches.

A l’origine, les easter eggs (de l'anglais: «oeufs de Pâques») viennent du monde du logiciel. Les premiers programmeurs cachaient des messages amusants à l’attention de leurs collègues directement dans le code.

Le plus célèbre easter egg

Avec le temps, ces easter eggs sont devenus plus élaborés et se sont invités dans des programmes de plus grande envergure. Microsoft a par exemple intégré en 1997 un flipper caché dans son traitement de texte Word. Dans le tableur Excel, il était même possible d’activer un simulateur de vol.

L’easter egg le plus célèbre reste toutefois le jeu Pitfall 2 sur les ordinateurs Atari. En le terminant, on pouvait débloquer un jeu secret, plus vaste et plus complexe que Pitfall 2 lui-même. (sha)