Quel est l'impact de votre première fois? Une experte répond

La première expérience sexuelle est souvent un moment marquant dans la vie des jeunes adultes. Mais a-t-elle une influence sur la suite de notre vie sexuelle? La spécialiste Mignon Kowollik explique.

Julia Dombrowsky / watson.de

Certaines personnes vivent leur première expérience sexuelle avec leur grand amour adolescent et en gardent un bon souvenir, tandis que d'autres connaissent une première fois maladroite lors d'une soirée, dans une voiture ou avec une personne qui jouera peu de rôle dans leur vie par la suite.

Est-ce un mauvais présage pour votre vie sexuelle future? La fin de la virginité est-elle surestimée? Nous en avons parlé avec Mignon Kowollik, coach en sexualité pour les couples et les célibataires et conseillère pour le site Ashley Madison.

La première fois reste dans les mémoires

«Il n'y a pas de chiffres pour cela», explique l'experte. Mais chacun sait par expérience que le premier rapport sexuel est toujours «quelque chose d'excitant». Kowollik explique:

«Les filles et les garçons veulent savoir ce qui est excitant dans le sexe, pourquoi tout le monde en parle et pourquoi c'est parfois interdit»

Chacun sait précisément quand, où et avec qui cela s'est finalement produit. Mais même si votre première fois a été embarrassante, ce n'est pas une raison de désespérer.

«La première fois reste dans les mémoires, tout comme le premier partenaire sexuel, mais je ne dirais pas qu'elle est déterminante pour la vie sexuelle future», explique la conseillère en sexualité.

«Certes, on peut apprendre quelque chose de sa première expérience, mais plutôt avec l'idée de vouloir essayer d'autres choses»

L'enfance est plus importante

Ce qui est plus important que «la première fois», c'est la première découverte de la sexualité. Et cela se produit beaucoup plus tôt, comme le dit Kowollik:

«Les premières phases de développement ont beaucoup plus d'influence sur notre vie sexuelle, en particulier la phase phallique entre la quatrième et la cinquième année de vie, qui est caractérisée par l'intérêt pour les organes génitaux.»

En effet, dès leur plus jeune âge, de nombreuses personnes constatent qu'elles peuvent se procurer de bonnes sensations toutes seules. Il n'est pas rare de voir des enfants «jouer au docteur». Que ces premières «expériences» de sexualité soient associées à la honte ou au plaisir dépend surtout de la réaction de l'environnement.



«Nous apprenons beaucoup dans notre subconscient de notre période de maternelle, de nos parents et de notre environnement», explique Mignon Kowollik. Il ne s'agit évidemment pas de montrer aux enfants des rapports sexuels réels, mais plutôt de leur enseigner «la manière de gérer les zones génitales et la nudité à la maison».

L'importance des parents

L'attitude des parents vis-à-vis de la nudité et de l'intimité sont essentielles pour le développement sexuel de leur enfant. Sont-ils à l'aise ou gênés lorsqu'ils sortent de la douche, ont-ils un comportement respectueux lorsqu'ils lavent les organes génitaux de leur enfant ou répondent-ils aux questions sur le pénis et le vagin? Toutes ces expériences contribuent à façonner la vie sexuelle future de l'enfant.



Ceux qui se sentent à l'aise avec leur corps et qui osent poser des questions, exprimer des besoins et des limites, ont les meilleures chances de développer une vie sexuelle épanouissante à l'âge adulte. Et cela, indépendamment de la qualité de leur première relation sexuelle avec une autre personne. Parfois, il en va du premier rapport sexuel comme du premier pancake: les suivants seront sûrement meilleurs...