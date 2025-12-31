Isiah Whitlock Jr s'en est allé. Image: www.imago-images.de

«The Wire»: l'acteur Isiah Whitlock Jr. est mort

Celui qui incarnait le politique corrompu Clay Davis dans la série est décédé à l'âge de 71 ans. Il avait marqué les esprits avec son exclamation culte «sheeeeee-it».

Plus de «Société»

L'acteur américain Isiah Whitlock Jr., connu pour son incarnation d'un sénateur corrompu dans la série The Wire, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mardi son agent sur Instagram. «C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de mon cher ami et client Isiah Whitlock Jr.», a expliqué le manager Brian Liebman, saluant «un acteur brillant et une personne encore plus remarquable».

Son rôle le plus mémorable reste celui de Clay Davis, un politique pourri qu'il jouait dans The Wire, le chef-d'oeuvre diffusé sur HBO dans les années 2000, souvent considéré comme l'une des meilleures séries jamais tournées. Ses manœuvres dans la ville de Baltimore reliaient l'argent sale du trafic de drogue aux hautes sphères du pouvoir.

Clay Davis, dans The Wire Image: DR

Le personnage a marqué les esprits d'une génération de téléspectateurs avec son humour noir et une exclamation bien à lui, «sheeeeee-it», une prononciation allongée du mot «shit» - «merde» en anglais. Selon Variety, l'acteur était régulièrement arrêté dans la rue par des fans qui lui demandaient de répéter cette interjection.

Une carrière de plus de trois décennies

Né dans l'Indiana, Isiah Whitlock Jr. a également fréquemment travaillé avec Spike Lee. Il apparaît dans plusieurs films du réalisateur afro-américain, dont BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me, et Chi-Raq.

Au cours d'une carrière qui a duré plus de trois décennies, l'acteur a notamment joué un petit rôle de médecin dans Les Affranchis de Martin Scorsese, et un second rôle dans Il était une fois de Disney. Il a aussi prêté sa voix pour certains dessins animés Pixar, dont Buzz l'éclair et Cars 3. Il est également apparu dans la série Veep, satire sur la fonction de vice-présidente des Etats-Unis, où il incarnait le secrétaire américain à la Défense.

Pour rappel, un autre acteur de The Wire est décédé la semaine dernière. James Ransone, qui incarnait Ziggy Sobotka dans la série, a en effet retrouvé mort à son domicile vendredi dernier. (jzs/afp)