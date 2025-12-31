beau temps-7°
DE | FR
burger
Société
Série

The Wire: l'acteur Isiah Whitlock Jr. est mort

Isiah Whitlock Jr., second rôle de la série &quot;The Wire&quot;, est mort
Isiah Whitlock Jr s'en est allé.Image: www.imago-images.de

«The Wire»: l'acteur Isiah Whitlock Jr. est mort

Celui qui incarnait le politique corrompu Clay Davis dans la série est décédé à l'âge de 71 ans. Il avait marqué les esprits avec son exclamation culte «sheeeeee-it».
31.12.2025, 08:0331.12.2025, 08:10

L'acteur américain Isiah Whitlock Jr., connu pour son incarnation d'un sénateur corrompu dans la série The Wire, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mardi son agent sur Instagram. «C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de mon cher ami et client Isiah Whitlock Jr.», a expliqué le manager Brian Liebman, saluant «un acteur brillant et une personne encore plus remarquable».

Son rôle le plus mémorable reste celui de Clay Davis, un politique pourri qu'il jouait dans The Wire, le chef-d'oeuvre diffusé sur HBO dans les années 2000, souvent considéré comme l'une des meilleures séries jamais tournées. Ses manœuvres dans la ville de Baltimore reliaient l'argent sale du trafic de drogue aux hautes sphères du pouvoir.

Clay Davis, &quot;The Wire&quot;
Clay Davis, dans The WireImage: DR

Le personnage a marqué les esprits d'une génération de téléspectateurs avec son humour noir et une exclamation bien à lui, «sheeeeee-it», une prononciation allongée du mot «shit» - «merde» en anglais. Selon Variety, l'acteur était régulièrement arrêté dans la rue par des fans qui lui demandaient de répéter cette interjection.

Une carrière de plus de trois décennies

Né dans l'Indiana, Isiah Whitlock Jr. a également fréquemment travaillé avec Spike Lee. Il apparaît dans plusieurs films du réalisateur afro-américain, dont BlacKkKlansman, Da 5 Bloods, She Hate Me, et Chi-Raq.

Au cours d'une carrière qui a duré plus de trois décennies, l'acteur a notamment joué un petit rôle de médecin dans Les Affranchis de Martin Scorsese, et un second rôle dans Il était une fois de Disney. Il a aussi prêté sa voix pour certains dessins animés Pixar, dont Buzz l'éclair et Cars 3. Il est également apparu dans la série Veep, satire sur la fonction de vice-présidente des Etats-Unis, où il incarnait le secrétaire américain à la Défense.

Pour rappel, un autre acteur de The Wire est décédé la semaine dernière. James Ransone, qui incarnait Ziggy Sobotka dans la série, a en effet retrouvé mort à son domicile vendredi dernier. (jzs/afp)

Pour en savoir plus 👇

«The Wire»: l'acteur James Ransone retrouvé mort
Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Thèmes
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Faut-il mentir aux enfants concernant le père Noël? Un expert répond
Mentir aux enfants sur l’existence du père Noël est-il moralement répréhensible? Pour ce philosophe devenu parent, la réponse est contre-intuitive: ce «mensonge» serait non seulement acceptable, mais nécessaire au développement émotionnel et critique des enfants, à condition de savoir quand y mettre fin.
Notre culture attend des parents, et des adultes en général, qu'ils mentent aux enfants en disant que les cadeaux de Noël ont été déposés par un joyeux bonhomme qui vole dans un traîneau tiré par des rennes. Mais ce mensonge est-il moralement acceptable?
L’article