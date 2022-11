25% des femmes ont plus envie de sexe que la majorité des hommes

La gent masculine a tendance à penser plus souvent au sexe et à en avoir davantage besoin que les femmes. Mais, il existe de nombreuses exceptions.

Un article de

Les hommes sont, en moyenne, sexuellement plus motivés que les femmes. C'est ce qu'ont constaté des psychologues sociaux de l'Université de la Sarre, dans une étude publiée dans la revue spécialisée Psychological Bulletin, en analysant plus de 200 études menées depuis 1996 avec un total de plus de 620 000 participants âgés de 14 ans et plus.

Les chercheurs ont défini la motivation sexuelle en fonction de la fréquence à laquelle une personne éprouve des sentiments, des pensées et des comportements sexuels. «Les personnes ayant une motivation sexuelle marquée pensent plus souvent au sexe, ressentent plus souvent le désir sexuel et se masturbent davantage», explique Friese.

24% à 29% des femmes sont ainsi plus motivées sexuellement

Les résultats ne disent toutefois rien sur les individus, souligne ce dernier: «Même si les hommes ont, en moyenne, une motivation sexuelle plus forte que les femmes, une part importante de femmes ont plus envie de faire l'amour que les hommes». Les scientifiques estiment que 24% à 29% des femmes sont ainsi plus motivées sexuellement que l'homme moyen.

Selon les chercheurs, si des études antérieures sur le sujet avaient déjà montré que les hommes ont généralement une motivation sexuelle plus forte que les femmes, l'ampleur de la différence n'avait, toutefois, pas encore été déterminée.

Facteurs sociaux et génétiques déterminants

L'étude n'a pas abordé la question de savoir comment expliquer les écarts entre les femmes et les hommes. Ce qui laisse place à interprétation. Ils supposent en effet que la motivation sexuelle serait déterminée à la fois par des facteurs sociaux et génétiques. «Si, par exemple, les enfants constatent déjà que les hommes et les femmes expriment leur sexualité différemment et que les autres apprécient ou rejettent cela, ils apprennent à se comporter en conséquence plus tard», conclut Friese.

((dpa,ccn ))

Traduit et adapté de l'allemand par mndl