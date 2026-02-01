larges éclaircies
Météo: Il va y avoir une grosse tempête en Suisse lundi

tempête
Certaines régions de Suisse vont voir souffler des vents intenses. metesuisse/shutterstock

Il va y avoir une grosse tempête en Suisse lundi

Lundi, la Suisse connaîtra un véritable Röstigraben de la météo, entre temps légèrement ensoleillé et grosse rafales. Vos prévision du début de semaine.
01.02.2026, 18:0301.02.2026, 18:45

La Confédération avertit: il va y avoir un vent fort, voir même tempétueux, dans certaines régions, ce lundi soir. Mais pas vraiment en Suisse romande. Alors que la tempête attend une partie de nos compatriotes alémaniques, les régions francophones semblent échapper y échapper — jusqu'à mardi, du moins.

Les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Schwyz, de Glaris, de Lucerne, de Berne et de Saint-Gall sont concernés.

Le Portugal affronte de nouvelles pluies et des coupures de courant

Ainsi, les autorités locales recommandent à la population d’éviter les forêts, les arbres et les allées en raison d'un risque accru d'accidents.

Eclaircies en Romandie

Dans ses prévision pour la Suisse romande et le Valais, MétéoSuisse fait état d'une toute autre situation en revanche.

Le matin, il y aura «quelques nuages résiduels le long du Jura, et des bancs de brouillard, ou de stratus, sur le Plateau au-dessous de 600 m», qui devraient toutefois se dissiper en grande partie au cours de la journée. Le temps sera bien ensoleillé dans les Alpes et les Préalpes.

Pour ce qui est de l'après-midi, «il y aura des passages nuageux à partir du sud-ouest, puis quelques précipitations en soirée et dans la nuit, le long du Jura et dans les Alpes valaisannes.»

La vague de froid atteint le sud des États-Unis

En montagne, dans les Alpes, il y aura tout de même un vent faible à modéré en journée, qui s'intensifiera en soirée.

Les températures vont rester assez fraîches, puisqu'il fera minimum -1°C et maximum 6 °C sur le plateau. Et jusqu'à 9 °C en Valais. (dag)

