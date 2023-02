Être défoncé pour mieux décoller au lit? La science lance des pistes. shutterstock

Le cannabis a un impact sur le sexe

Fumer de l'herbe pourrait vous aider à atteindre le septième ciel, selon une étude publiée le 20 janvier dans le «Journal of Cannabis Research».

Anna Von Stefenelli / watson.de

En matière de sexe, il n'y a guère de sujet qui intéresse plus l'humanité que l'orgasme. Pour les uns, il est le summum des sentiments et découle de la plus belle chose au monde, l'amour. Pour les autres, l'orgasme est le point culminant et l'effet secondaire sympathique de l'échange de proximité.

Mais qu'est-ce qui rend l'orgasme particulièrement bon? L'absence d'inhibition? La confiance en soi? L'expression de préférences particulières? Probablement tout cela. Mais d'après une étude récente, une autre chose peut littéralement faire exploser le sexe et son apogée.

Selon les chercheurs, être «high» pendant les rapports sexuels pourrait avoir un avantage. istockphoto / getty images / iampixels

Le «high sex»

Une étude américaine s'est penchée sur le phénomène du «high sex». Certains se doutaient déjà du résultat de cette étude. Déjà en 1983, la majorité des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête scientifique déclaraient trouver le sexe plus agréable lorsqu'elles avaient consommé de la marijuana. Deux tiers des personnes interrogées trouvaient l'expérience plus intense lorsque le principe actif du cannabis, le THC, était actif dans leur corps. Cependant, plusieurs enquêtes ont également révélé le revers de la médaille: certaines personnes interrogées ont déclaré que le cannabis avait tendance à détériorer les rapports sexuels.

La question du pourquoi s'est alors posée. Quelques scientifiques ont voulu en découvrir la cause. La dernière étude sur l'herbe et le sexe a été publiée le 20 janvier dans la revue spécialisée «Journal of Cannabis Research». Une équipe de chercheurs de l'université d'East Carolina et de l'université d'État de Caroline du Nord a élaboré un questionnaire scientifique en ligne. Les chercheurs voulaient connaître la vie sexuelle des personnes interrogées en relation avec leurs habitudes de consommation.

La majorité des enquêtés sont des femmes. istockphoto / getty images / iampixels

Le questionnaire en ligne a atteint 811 personnes âgées de 18 à 85 ans qui avaient déjà eu une expérience avec le cannabis. 64 % se sont identifiés comme étant des femmes, 73 % ont déclaré vivre une relation monogame au moment de l'enquête. Plus de la moitié des personnes ayant l'expérience du cannabis consommaient donc du THC quotidiennement. La plupart aimaient fumer des fleurs de cannabis, mais certains ont également déclaré se défoncer en consommant d'autres formes de cannabis – par exemple des élixirs, de l'huile ou des produits similaires.

Meilleurs orgasmes

Ce qui est vraiment intéressant, c'est que 59 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles se défoncent volontairement avant de faire l'amour. Il est évident que le cannabis peut avoir un effet stimulant sur eux. Selon les données, 70 % des personnes interrogées ont un désir sexuel plus fort et un orgasme plus intense lorsqu'elles sont défoncées. Cela ne concerne pas seulement les rapports sexuels avec d'autres personnes. Les personnes qui se masturbent en état de défonce ont rapporté un désir plus grand et plus intense.

Les consommateurs de cannabis interrogés ont estimé que la masturbation était plus intense. istockphoto / getty images / iampixels

L'augmentation du désir et de l'intensité pourrait s'expliquer par le fait qu'être sous influence rend le toucher et le goût plus intenses. Cependant, peu d'entre eux ont ressenti une augmentation de l'ouïe et de l'odorat. Les chercheurs ont tiré quelques conclusions sur la consommation de cannabis en combinaison avec le sexe:

«Le cannabis a tendance à avoir une influence positive sur la perception des performances et de la satisfaction sexuelles des personnes, indépendamment de leur sexe ou de leur âge»

L'herbe contre l'inégalité

Au moins en matière de sexe, le cannabis peut donc aider à contrer un problème courant dans les relations hétérosexuelles monogames. En effet, après la phase initiale de l'amour, les femmes ont tendance à avoir moins de désir que leurs partenaires masculins. Le cannabis pourrait aider à réduire cette inégalité entre les sexes.

Selon l'enquête, ce sont surtout les femmes qui profitent de l'augmentation du désir. Quarante pour cent d'entre elles peuvent même augmenter ainsi leurs chances d'atteindre plusieurs fois l'orgasme. Les orgasmes ont été d'une intensité similaire chez les hommes et les femmes interrogés.

Selon l'étude, le cannabis augmente le désir, surtout chez certaines femmes. istockphoto / getty images / iampixels

Être défoncé comme moteur de l'apogée? D'après le sondage, cela pourrait effectivement être le cas.

A prendre avec précaution

On peut toutefois s'interroger sur la pertinence de cette enquête. En effet, les personnes interrogées étaient principalement des femmes blanches ayant fait des études supérieures et qui consomment ou ont consommé du cannabis. Les chercheurs qui ont participé à l'enquête l'ont eux-mêmes remarqué. Ainsi, les résultats ne peuvent pas être appliqués à toutes les couches de la population.

L'étude ne précise pas si seuls les consommateurs à long terme perçoivent le sexe comme meilleur. istockphoto / getty images / iampixels

De plus, l'étude n'a pas eu lieu dans des conditions de laboratoire. Les résultats reposent avant tout sur l'évaluation subjective des participants à l'étude. Il manque donc des données sur les processus concrets dans le corps. Une comparaison fiable avec la vie sexuelle d'autres personnes qui ne consomment jamais ou rarement du THC fait donc totalement défaut.

En outre, selon les chercheurs, il n'est pas exclu que l'effet psychologique de la «self-fulfilling prophecy» s'applique ici. La prophétie auto-réalisatrice, en français, est un effet qui signifie que lorsque les gens s'attendent à un certain événement ou comportement, celui-ci a plus de chances de se produire. Ils ont tendance à se comporter de manière à ce que la prophétie se réalise. Ainsi, si les personnes interrogées dans le cadre de l'étude croient que le cannabis améliore les relations sexuelles, il est possible qu'elles le ressentent réellement comme tel.