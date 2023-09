L'animateur Stéphane Plaza accusé de violences par d'ex-compagnes

L'agent immobilier est devenu une star du petit écran quand M6 l'a propulsé en 2006 à la tête de l'émission «Recherche appartement ou maison» puis de «Maison à vendre» (2007) et de «Chasseurs d'appart» (2015). Il est devenu depuis plusieurs années l'animateur préféré des Français.

Une autre compagne, mère célibataire et ancienne participante à l'une de ses émissions, a indiqué avoir déposé une main courante en septembre 2022 après avoir subi des violences, dénigrements et menaces de mort de la part de l'animateur, qui refusait de lui rendre les clés de son domicile.

Stéphane Plaza annonce quand il arrêtera la TV et c'est pour bientôt

Selon l'une des femmes interrogées, Stéphane Plaza «exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances», afin de «faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps». Elle dit avoir eu trois doigts cassés par l'animateur lors d'une dispute, précise Mediapart.

«Mediapart a réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l'agent immobilier (...) sur trois de ses compagnes: humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d'entre elles, physiques»

L'animateur, également à la tête d'un réseau d'agences immobilières à son nom, a porté plainte en juin «pour harcèlement et cyberharcèlement» , précise son avocate, citée par Mediapart. Sollicitée par l'AFP, cette dernière n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat, tout comme le groupe M6 également contacté.

«Mediapart s'est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité» de Stéphane Plaza, «se rendant ainsi complice du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, alors qu'elles sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée (contre elles) pour harcèlement et cyberharcèlement», selon un communiqué transmis à l'AFP.

Plus de «Société»

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants

Tout savoir sur l'araignée Nosferatu installée en Suisse et venimeuse

Les plus lus

Un ufologue présente des «aliens» devant le Congrès mexicain

Un célèbre ufologue et journaliste a dévoilé deux corps pétrifiés et a affirmé sous serment qu'il s'agissait d'extraterrestres.

Mardi, une audience officielle sur la «régulation des entités volantes anormales non identifiées» a eu lieu devant le Congrès mexicain. Le modérateur n'était autre que le célèbre et controversé ufologue et journaliste Jaime Maussan. Devant les membres du Congrès, il a révélé, sous serment, deux entités pétrifiées qui ne seraient pas de ce monde.