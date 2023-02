Twitter a subi une grosse panne le jour d'un lancement important

D'autres utilisateurs ont indiqué ne plus pouvoir utiliser l'application TweetDeck, plateforme qui permet de visualiser plusieurs comptes et listes sur le même écran.

Berset dit ne pas avoir accès à son compte Twitter et ce n'est pas innocent

Selon le site The Information, l'actionnaire principal et directeur général de Twitter, Elon Musk, a demandé aux équipes de la plateforme de suspendre tout développement dans l'attente de la résolution de ces difficultés techniques.

Plus de 45 000 rapports d'incident ont été relevés par le site Downdetector, pour l'essentiel après 22h30 (heure suisse).

Les femmes se sentent plus attirantes au milieu de leur cycle et veulent faire l'amour plus souvent. Une nouvelle étude montre que cela passe totalement inaperçu auprès de leurs partenaires.

Les femmes semblent plus séduisantes, changent de comportement, veulent plus souvent des rapports sexuels, c'est l'idée qui se dégage lorsque l'on évoque le comportement des femmes lors de leurs jours de fertilité. Pourtant, selon les résultats d'une étude germano-irlandaise, les hommes ne remarquent rien.