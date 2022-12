Les médecins de l'armée Eugenia et Oleksander, après leur cérémonie de mariage à Lyman, le samedi 24 décembre 2022. Image: AP

L'épique réveillon de ce couple ukrainien à tout d'un film de Noël (ou presque)

Et voilà une nouvelle qui viendra mettre un peu de douceur dans ce monde de brutes.

Comme le veut le célèbre (et trop récurrent) adage: «Le mariage, c'est pour le meilleur comme pour le pire». Dans le cas d'Eugenia et Oleksander, on commence surtout par le pire.

Ce couple de médecins de l'armée ukrainienne s'est dit «oui» ce 24 décembre à Lyman, dans la région de Donestk, à quelques kilomètres de la ligne de front. Exit la robe meringue immaculée, la calèche et les poneys: c'est en treillis et bottes militaires que le couple s'est uni jusqu'à ce que la mort les sépare, escorté par un 4x4 assorti.

Bon, tradition oblige, Eugenia s'était quand même munie du voile de mariée et bouquet de fleurs de rigueur. De quoi donner lieu à quelques photos de mariage peu communes.👇

Le carrosse des mariés. Image: AP

Le couple en route pour la cérémonie de mariage à Lyman. Image: AP

L'échange traditionnel des voeux. Image: AP

Le bisou! Le bisou! Image: AP

Pas de voyage de noces qui fasse pour les jeunes mariés, retour au front et aux choses sérieuses. Image: AP

Image: AP

Image: AP

La cérémonie s'est tenue dans la ville de Lyman. C'est dans cette région de Donestk, surnommée récemment le «Verdun ukrainien» par un expert militaire, que se jouerait le destin de l'Ukraine. Les combats y sont particulièrement intenses et violents.

A la vie, à la mort

L'union d'Eugenia et Oleksander en zone de guerre n'est pas un (joli) cas isolé. Depuis l'invasion russe, les mariages sur le front se sont multipliés. Dans tout le pays, le nombre de mariages a bondi pour atteindre un record plus vu depuis sept ans, note le média ukrainien shotam.

Parmi eux, la «Jeanne d'Arc ukrainienne» tout de blanc vêtue «Jeanne d'Arc», la tireuse d'élite de Zelensky, mariée jusqu'aux dents

D'ailleurs, les lois martiales ukrainiennes en temps de guerre comprennent une disposition permettant aux Ukrainiens, soldats ou civils, de faire leur demande et de se marier le jour-même, grâce à des démarches accélérées.

Avant la guerre, une attente d’un mois était la norme. (mbr)