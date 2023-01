Vidéo: watson

Furax, une femme terrorise un McDonald's en Australie

Une cliente d'Adélaïde, en Australie, a pris le slogan «Venez comme vous êtes» un peu trop à cœur lorsqu'elle est entrée énervée dans un McDonald's jeudi dernier.

Lorsque l'attente dans un fast-food devient insupportable, l'idée de se servir soit même nous a certainement traversé l'esprit. Un petit conseil: ne le faites surtout pas. Une cliente d'un McDonald's de la ville d'Adélaïde a été arrêtée pour avoir sauté par-dessus le comptoir et tenté de voler de la nourriture tout en harcelant des employés. Le tout a bien sûr été filmé et la vidéo est désormais virale.

«Je vais te frapper», crie la femme avant de se diriger vers l'arrière de la cuisine où elle se prépare un hamburger. Pendant ce temps, deux employés ont appelé la police. Elle ouvre ensuite une vitrine et tente de saisir quelque chose dans la glacière avant qu'un policier arrive sur les lieux et se dirige derrière le comptoir pour l'arrêter. «Je n'ai rien fait», dit-elle alors en s'éloignant. Un employé commence à s'effondrer et à pleurer derrière la caisse à cause du stress de la situation.

Un client a filmé l'incident et l'a posté sur TikTok, où la vidéo a été visionnée plus de 79 000 fois. Selon la justice, la jeune femme de 19 ans est responsable de trouble à l'ordre public, de dommages matériels et de lésions corporelles. Elle doit comparaître devant le tribunal en mars de cette année.



