Le Burning Man se termine sur un embouteillage de l'enfer

Le festival Burning Man s'est terminé ce mardi 6 septembre sur des images impressionnantes: des bouchons de plus de 8 heures.

Ce sont pas moins de 80 000 personnes qui ont foulé le sable du Black Rock Desert, au cœur du Nevada. Durant neuf jours, des milliers des vans, caravanes et mobile-homes se retrouvent pour célébrer la créativité, la musique et la liberté.

Bâti autour de gigantesques œuvres d’art, le Burning Man festival se veut comme une célébration pour le moins étrange et fascinante, quelque part entre Mad Max et Woodstock, que beaucoup n'hésitent pas à qualifier de «meilleur festival du monde».



Mais lorsque la fête est finie et que vient le temps de rentrer, cela peut vite tourner au cauchemar comme le montrent ces images. Des milliers de véhicules sur des kilomètres qui n'avancent pas, alignés sur 15 voies et un exode qui aura duré entre cinq et douze heures pour certains, rapporte le New York Post.

Un engouement lié à cette édition 2022 qui marque le retour du Burning Man après trois années d'absence, en raison de la pandémie de Covid-19.

