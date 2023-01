Vidéo: watson

Pourquoi une boisson pour sportifs crée des émeutes dans les supermarchés

Les magasins Aldi d'Angleterre ont proposé la boisson énergisante Prime, co-créée par des youtubeurs. Les fans se sont rués dans les rayons, créant des scènes surréalistes.

Vendredi 30 décembre, une boisson énergisante nommée Prime faisait son apparition dans les rayons des magasins Aldi en Angleterre. Une horde de personnes visiblement en manque d'électrolytes se sont ruées devant leur magasin dès l'ouverture. Les boissons sont parties en quelques minutes seulement.

Le déclencheur de l'énorme ruée vers les succursales Aldi à travers la Grande-Bretagne a été une annonce d'Aldi lui-même. Le 28 décembre 2022, la chaîne de supermarchés a annoncé qu'elle aurait la boisson pour sportifs actuellement très convoitée Prime Hydration dans sa gamme le lendemain.

Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des clients devenir complètement fous dans les rayons, provoquer des scènes de «carnage» dans plusieurs magasins du pays. Certains en venaient presque à se battre pour pouvoir avoir leur fameuse bouteille de Prime Hydration, certains enfants se sont fait arracher leur bouteille des mains.

La vidéo, qui qualifie la situation de «carnage absolu», a conduit le supermarché à s'excuser auprès des clients et à dire que les ventes de la boisson seraient restreintes. Sur le site eBay, certaines bouteilles se vendent aujourd’hui jusqu’à 10 000 livres. D’après The Guardian, la boisson est désormais fabriquée au Royaume-Uni par Refresco, qui fabrique des boissons gazeuses, des jus de fruits et des boissons énergisantes. Ce qui devrait rendre la boisson accessible et éviter les pénuries.

Une boisson de YouTubeurs

Prime Hydration est une boisson sportive des deux youtubers Logan Paul et KSI. Ensemble, les deux comptent près de 50 millions d'abonnés sur la plateforme vidéo - pour la plupart des adolescents et des enfants.

Logan Paul et KSI avec leur boisson qui les rends encore un peu plus riches qu'ils ne le sont déjà.

L'Américain Logan Paul (23,6 millions d’abonnés sur Youtube) est aujourd'hui reconverti en catcheur professionnel, quant à KSI (24 millions d’abonnés), il s'agit d'un youtubeur britannique devenu rappeur. Tous deux se sont reconvertis dans l'entrepreneuriat en lançant leurs propres boissons énergisantes.

Les deux compères se sont rencontrés en organisant un match de boxe entre eux avec pour ambition de créer «le plus grand événement de l'histoire d'Internet», ce qui leur a tout de même permis de gagner la coquette somme de deux millions de dollars. C'est de cet événement qu'est née l'idée de sortir leur propre boisson.

