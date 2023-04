Vidéo: watson

Cet accident de train fait des heureux 🍺

Dans l’État du Montana, un train est sorti des rails, dimanche. Par chance, le seul wagon qui contenait un produit dangereux est intact. Par contre d’énormes quantités de bière ont été déversées.

Plus de «Société»

Aux États-Unis, 25 wagons d’un train de marchandises ont déraillé, dimanche matin, dans l’État du Montana. Aucun blessé n’est à déplorer, ont indiqué les autorités. Selon le bureau du shérif du comté de Sanders, l’accident s’est produit près de la ville de Paradise, au bord de la rivière Clark Fork.

Les 25 wagons d’un train de marchandises ont déraillés dimanche matin, à 9h (17h en Suisse). twitter

Sur des images publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit certains wagons s’enfoncer dans la rivière. Malgré le fait qu’un des véhicules contienne du butane, aucune substance dangereuse ne s’est échappée, a indiqué la compagnie ferroviaire, la Montana Rail Link. Toutefois, d’après le quotidien local Billings Gazette, «de l’argile en poudre et plusieurs wagons-citernes des bières Coors Light et Blue Moon, en canettes et en bouteilles, se sont déversées».

Plusieurs wagons sont sortis des rails dans un tunnel et quatre d'entre eux ont basculé dans la rivière. Les pompiers ont été contraints d'installer un barrage flottant pour contenir tout ce qui dérivait en aval. Ce qui, selon la Billings Gazette, comprenait «beaucoup de bières».



(sbo)



Un accident de train fait au moins 32 morts en Grèce Vidéo: watson