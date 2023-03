Deux trains déraillent dans le canton de Berne: des blessés

Le déraillement d'un train régional à Lüscherz (BE), près de Bienne, a fait plusieurs blessés. Les secours sont sur place, indique vendredi la police cantonale bernoise.

Un train de la compagnie Aare Seeland mobil a déraillé à proximité de la gare de Lüscherz dans le Seeland (région de Bienne ici en image 👇). La police cantonale confirme l'intervention et donnera plus d'informations ultérieurement, selon 20minuten, qui indique que plusieurs ambulances étaient en service. On compterait plusieurs blessés.

L'accident s'est produit vers 16h30, sur la ligne Bienne-Täuffelen-Anet (en direction de Bienne) a précisé un porte-parole de la police à Keystone-ATS. La partie arrière du convoi a déraillé, et les wagons concernés sont tombés sur le flanc. Le tronçon a été bouclé. Les pompiers ainsi qu'une ambulance sont intervenus.

Image: watson

dr

Un autre train a déraillé près de la gare de Büren zum Hof (☝️celui-ci). Le bureau des médias de la police cantonale de Berne indique à 20 Minutes que de nouvelles enquêtes sont actuellement en cours.

Perturbations attendues

Sur leur site, les CFF ont indiqué que le tronçon concerné avait été interrompu en raison des intempéries.

(Développement suit)