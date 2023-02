Vidéo: watson

Tous les héros ne portent pas de cape

Deux étudiants courageux de Manchester, en Angleterre, ont sauvé un chien tombé dans un canal.

Deux étudiants de 20 ans, Jack Spencer Furmston et Ben Camphor, rentraient chez eux lorsqu'ils ont remarqué le propriétaire d'un chien tenant sa laisse le long du mur du canal d'Ancoates à Manchester. Au bout de la laisse, un chien, se débattant dans l'eau et tentant en vain de grimper le mur. La vidéo, filmée le 13 février dernier, montre que Sumak, le chien, flottait depuis un certain temps avant que le propriétaire n'appelle à l'aide. L'animal avait du mal à s'accrocher aux parois du canal, car il était de plus en plus épuisé.

Ben, qui était le plus grand d'entre eux, a été pendu la tête en bas, aidé par des passants, pour récupérer Sumak du canal. Un geste héroïque - loué sur les réseaux sociaux - qui a été vu par plus de 10 millions de personnes.



