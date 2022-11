10 lieux en Suisse qui vont vous transporter ailleurs



Le brouillard a envahi une grande partie de la Suisse et les jours raccourcissent de plus en plus. De quoi donner la nostalgie des voyages au soleil. Mais vous n'avez pas forcément besoin de quitter la Suisse pour transporter votre esprit.



En Suisse, beaucoup d'endroits permettent de s'évader ou de se sentir en vacances. Au point qu'il est parfois possible de vraiment croire que l'on se trouve dans un autre pays.

Certes, il faut parfois y aller au bon moment et/ou attendre une météo favorable. Dans certains cas, la perspective est déterminante. Mais d'autres endroits sont capables de vous transporter à tout moment dans un pays lointain.​

Nous avons compilé 10 endroits qui vous feront prendre de courtes vacances. Même là, devant votre écran. Bon voyage!

Sainte-Lucie 🇱🇨

Qui n'a jamais rêvé de fuir la saison froide et de profiter de la vie quelque part dans les Caraïbes pour sentir le soleil sur sa peau? La Suisse ne peut pas offrir les mêmes températures en ce moment. Mais cette vue sur les îles Brissago vous fera décoller vers Sainte-Lucie, par exemple.

photo: Suisse Tourisme

Vous pourrez profiter de cette vue en optant pour une randonnée jusqu'à la «Corona dei Pinci», au-dessus de Ronco sopra Ascona.



Norvège 🇳🇴

Le Fälensee est surnommé ni plus ni moins que le fjord suisse.

Vous pouvez par exemple atteindre ce lac de l'Alpstein depuis Wildhaus en passant par le Zwinglipass, depuis Brülisau ou encore depuis la vallée du Rhin jusqu'à l'auberge de montagne Bollenwees. Et la visite se combine parfaitement avec le Saxer Lücke.

Thaïlande 🇹🇭

Des eaux colorées qui vous emmènent directement sur une belle plage en Thaïlande: c'est ce que propose le lac de Cresta, dans les Grisons.



photo: suisse tourisme / Silvan Widmer

Avec le lac de Cauma, c'est une destination très populaire non loin de Flims. Mais le meilleur moyen d'atteindre le lac de Cresta est de partir de Trin Mulin. Et en temps normal, il y a moins de monde qu'au lac de Cresta.



Allemagne 🇩🇪

Le château bavarois de Neuschwanstein est unique. Vraiment? Attendez de voir le château de Thoune.​

photo: Suisse tourisme / Martin Maegli

Sa pierre blanche, ses tours élancées et sa situation légèrement surélevée sont autant de similitudes avec la perle bavaroise. Et de toute façon, une visite à Thoune vaut toujours le détour.



Turquie 🇹🇷

Les célèbres structures rocheuses de Cappadoce sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les rochers formés par l'érosion près de Göreme semblent irréels. Vous ressentirez la même émotion lorsque vous découvrirez les pyramides d'Euseigne dans le Val d'Hérens, en Valais.

photo: Shutterstock

Vous pouvez même passer en dessous en voiture. Du moins pour le moment. Car un tunnel de contournement est en cours de construction afin de préserver ce monument naturel d'importance nationale et de mieux protéger les pyramides. Car les vibrations mettent à mal les formations rocheuses. La nouvelle route devrait être ouverte à l'automne 2023. L'actuelle sera transformée en zone piétonne.



Pays-Bas 🇳🇱

Nous associons toutes et tous les tulipes aux Pays-Bas. Mais en Suisse aussi, cette fleur montre toutes ses splendeurs. A Morges, des milliers de tulipes fleurissent de mars à mai dans le Parc de l'Indépendance. Vous pouvez profiter de la mer de fleurs en vous promenant dans le jardin près du château,



photo: Suisse tourisme / markus Aebischer

Islande 🇮🇸

Des lacs d'un vert clair et d'un bleu profond brillent dans un paysage montagneux aride. Ce rêve islandais, vous pouvez le vivre aux «Jöriseen» près de Davos.



photo: Suisse tourisme / Roland Gerth

Le meilleur moyen d'atteindre les lacs est de prendre l'arrêt Wägerhus sur le chemin du col de la Flüela. La vue sur les lacs est magnifique à la Winterlücke. Le chemin de randonnée serpente ensuite entre les lacs jusqu'à la «Jöriflüelafurgga» et revient au point de départ (il faut compter 4,5 heures au total).



Alaska 🇺🇸

Des étendues infinies, des forêts, un soleil bas et au loin des montagnes de neige. Bienvenue en Alaska à Horrenbach-Buchen avec les «Sieben Hengste» en guise de toile de fond.



photo: Suisse tourisme / Martin Maegli

Il n'y a pas de chemins de randonnée sur les «Sieben Hengste». Mais depuis Habkern, par exemple, vous pouvez faire une belle randonnée jusqu'au col du Brüeneberg et passer par le «Seefeld» près de ces sept sommets.



Nouvelle-Zélande 🇳🇿

Le Schnittlauchinsel (littéralement: île de la ciboulette) est inondé lorsque le niveau de l'eau est élevé. Devant les parois abruptes des Churfirsten, on se croirait projeté devant le fjord néo-zélandais du Doubtful Sound.



photo: suisse tourisme / Roland Gerth

L'île se trouve devant Mols, à l'extrémité supérieure du lac de Walenstadt. Elle est accessible en bateau ou à la nage. Il faut cependant faire attention: pendant la période de reproduction, il ne faut pas déranger les nombreux oiseaux qui s'y trouvent.



Brésil 🇧🇷

Les collines arrondies qui trônent au-dessus de de Rio de Janeiro sont facilement reconnaissables. Mais Lugano aussi a son propre Pain de sucre: le San Salvatore.



photo: Shutterstock

En plus de profiter de la vue sur la montagne depuis Lugano et le lac, un funiculaire peut vous emmener sans effort jusqu'au sommet. Sans oublier plusieurs possibilités de randonnée une fois là-haut.