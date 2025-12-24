Ce garage en Suisse cachait de véritables trésors. Image: Bonhams Cars

Ce spéléologue suisse cachait un trésor dans son garage

Fin janvier, une collection exceptionnelle de voitures anciennes sera mise aux enchères à Paris. Des trésors qui dormaient dans le garage d'un Suisse.



Ces véhicules appartenaient au spéléologue suisse Pierre Strinati, décédé cette année. Les voitures, stockées sur des chandelles afin d’éviter les dommages liés à une immobilisation prolongée, prenaient la poussière dans un garage et n’ont été redécouvertes qu’après son décès.

Derrière cette vente se trouve la maison Bonhams, dont le siège est à Londres et qui est considérée comme la troisième plus grande maison de ventes aux enchères d’art au monde, derrière Sotheby’s et Christie’s.

La voiture la plus précieuse de la collection est très probablement une Mercedes-Benz 500 K Coupé avec carrosserie Vanvooren, datant de 1934.

La Mercedes-Benz 500 K Coupé Vanvooren est estimée jusqu’à 2,5 millions d’euros. Image: Bonhams Cars

Parmi les pièces les plus remarquées figurent également une Voisin C30 «Aerodyne» de 1939 — l’un des cinq exemplaires connus dans le monde — ainsi qu’un cabriolet Delage D8-120 de 1938.

La Voisin C30 «Aerodyne» de 1939 est estimée jusqu’à 275 000 euros. Image: Bonhams Cars

Le spéléologue a commencé à acheter des voitures de collection dans les années 1950. En moins de dix ans, il possédait déjà une collection exceptionnelle. Il en a toutefois vendu la majorité dans les années 1980 — selon le journal Bild, en raison d’un trafic devenu trop dense et de l’introduction de limitations de vitesse.

Le cabriolet Delage D8-120 de 1938 pourrait s'envoler à 350 000 euros. Image: Bonhams Cars

Maximilien Gagnebin, de chez Bonhams, déclare à propos de ces voitures de collection:

«Cette collection issue d’un “garage discovery” est peut-être l’une des dernières de son genre, avec des modèles illustrant l’âge d’or de l’automobile. Ces belles endormies n’ont encore jamais été proposées au public»

Selon Céline Hersat, responsable des relations publiques de Bonhams Europe, Strinati a conservé «les véhicules qu’il aimait le plus». En outre, les voitures suivantes issues de la collection Strinati sont également proposées à la vente:

BMW 335 Cabriolet (1941)

Jaguar XK140 Coupé (1956)

Mercedes-Benz 190SL (1956)

Jowett Jupiter (1952)

Land Rover Series IIA (1966)

Willys Overland (1952)

Citroën C4 Autochenilles (1934)

Citroën 11BL Traction Avant (1951)

Pas de mise à prix minimale

La vente aux enchères Bonhams Cars aura lieu le 30 janvier au Polo de Paris. Les voitures de Strinati passeront sous le marteau sous le nom des «Belles Endormies» Les raretés seront exposées dès le 27 janvier.

Aucun prix de réserve n’est fixé pour cette vente. En 2014, Bonhams avait atteint un prix de 38,115 millions de dollars américains pour une Ferrari 250 GTO Berlinetta.(rbu)