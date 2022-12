Cette citadelle se trouve dans la meilleure destination à petit budget d'Europe. image: Shutterstock

Voici les meilleures villes européennes pour des escapades pas chères

Dans quelles villes européennes, peut-on profiter d'une offre culturelle et culinaire sans se ruiner? Une étude répond à cette question.

Le coût d'un voyage en ville est pour beaucoup un point important lors de la planification d'un séjour à l'étranger. Grâce à une récente analyse de données, la plateforme de réservation Omio veut aider les voyageurs à petit budget à organiser leur future escapade citadine.

Il en ressort un «classement des meilleures destinations à la portée de tous les porte-monnaie», comme l'écrivent les créateurs. Pour être honnête, nous avons été surpris par la liste, en particulier par la ville se situant à la troisième place. Bien entendu, nous ne voulons pas vous priver du classement complet. Peut-être que votre expérience vous permettra d'expliquer l'un ou l'autre classement, ou pas.

Les villes suisses

En Suisse, les villes de Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Zurich ont été prises en compte dans l'évaluation (critères de sélection dans l'infobox).

Sept des dix villes suisses se classent entre la 94e et la 100e place. Lucerne devance tout de même Londres à la 93e place. Zurich progresse un peu plus avec la 70e place et Lugano conserve la première place suisse avec la 59e place.

Les mauvais classements des villes suisses sont notamment dus à la cherté des repas pour deux, aux «menus fast-food», au peu de visites guidées proposées par la ville, à la rareté des visites guidées bon marché et à l'absence de spots Wi-Fi gratuits.

Critères de sélection et évaluations



Les villes ont ensuite été examinées en fonction de différents indicateurs dans les domaines des activités (6 indicateurs), de la nourriture et des boissons (3) et de l'infrastructure (2). En principe, plus un facteur est avantageux et plus les offres gratuites sont nombreuses, plus la ville obtient un bon résultat. Omio est une des principales plateformes de voyage en Europe. Les 100 villes ont été sélectionnées sur la base de données de réservation internes datant de 2022.Les villes ont ensuite été examinées en fonction de différents indicateurs dans les domaines des activités (6 indicateurs), de la nourriture et des boissons (3) et de l'infrastructure (2). En principe, plus un facteur est avantageux et plus les offres gratuites sont nombreuses, plus la ville obtient un bon résultat.

Florence 🇮🇹

Florence arrive dans le top 10 juste, devant Barcelone avec 345 activités gratuites, auxquelles s'ajoutent 17 musées gratuits et 113 sites touristiques gratuits.

Florence et sa célèbre cathédrale. image: Shutterstock

Malaga 🇪🇸

À Malaga, les touristes bénéficient de visites guidées bon marché et de prix bas pour la nourriture et les boissons.

Vue sur Malaga avec les arènes et le port. image: Shutterstock

Seville 🇪🇸

À Séville, Omio a recensé 206 activités gratuites. Comme à Malaga, on économise aussi de l'argent sur le transport et la restauration.

Vue sur les Setas de Séville et les églises de la ville image: Shutterstock

Cambridge 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

C'est la seule ville anglaise à figurer dans les premiers rangs. A Cambridge, les tours de ville sont bon marché et l'offre de bars et de clubs mérite également d'être mentionnée pour une ville de cette taille.

L'université de Cambridge et la chapelle du King's College. image: Shutterstock

Innsbruck 🇦🇹

Les 228 activités gratuites placent Innsbruck dans les premiers rangs de ce classement.

Innsbruck marque également des points au niveau de la vue, ici avec les Alpes en arrière-plan image: Shutterstock

Edimbourg 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Avec 321 activités gratuites et 28 musées à entrée libre, la capitale écossaise offre des possibilités presque infinies aux petits budgets.

Calton Hill d'Édimbourg. image: Shutterstock

Valence 🇪🇸

Comme les autres villes espagnoles, Valence a marqué des points grâce à des prix bas en matière de transport et de restauration. Selon la plateforme Omio, il manquait 0,6 point à Valence pour atteindre le podium.

Vue sur la vieille ville de Valence. image: Shutterstock

Venise 🇮🇹

Nous arrivons sur le podium de ce classement avec la ville de Venise. Oui, nous avons tous été étonnés. Mais apparemment, on ne se sent pas dans toute la ville de Venise comme sur la place Saint-Marc. Car si vous avez visité Venise, vous savez que pour vous offrir un café sur cette place, il faudrait presque aller retirer de l'argent au Bancomat.

Omio écrit: «Avec quelques astuces simples, mais efficaces, même le plus cher des endroits devient un rêve de voyage à petit budget.» 136 sites touristiques sont à voir gratuitement (par exemple la place Saint-Marc ou le pont du Rialto). De plus, 22 musées peuvent être visités gratuitement et on peut boire gratuitement à l'une des 186 fontaines publiques.

Vue depuis le pont de l'Accademia vers la cathédrale Santa Maria della Salute. image: Shutterstock

Bruges 🇧🇪

Bruges vaut la peine d'être visitée, ne serait-ce que pour se promener dans la ville médiévale. Vous pouvez participer gratuitement à 42 activités. De plus, une visite guidée dans la capitale mondiale du chocolat est également abordable.

Coucher de soleil à Bruges. image: Shutterstock

Grenade 🇪🇸

C'est à Grenade, dans le sud de l'Espagne, que les chasseurs de bonnes affaires seront les plus heureux. 112 activités gratuites, dont l'Alhambra (qui offre également un musée avec entrée gratuite). Le tour de ville classique y est aussi particulièrement bon marché et on peut y boire une bière pour seulement 2,50 euros, l'une des valeurs les plus basses de tout le classement.

Grenade au soleil couchant avec l'Alhambra et le quartier arabe historique. image: Shutterstock

