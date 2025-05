Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

Sur les réseaux sociaux, Bessent, un jour après avoir rencontré la présidente et le conseiller fédéral Guy Parmelin à Genève, ajoute que les Etats-Unis veulent que cette étape soit menée «d'ici la semaine prochaine». La déclaration sera remise au représentant américain au commerce Jamieson Greer qui a participé à la réunion de vendredi.

Washington semble vouloir aller encore plus vite que la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Vendredi, celle-ci avait annoncé à la presse que la déclaration d'intention serait présentée aux autorités américaines «dans une à deux semaines».

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, affirme que des sociétés suisses envisagent d’investir entre 150 et 200 milliards de francs aux États-Unis. Il attend une déclaration d’intention de la Suisse dès la semaine prochaine, anticipant ainsi le calendrier annoncé par la présidente de la Confédération.

