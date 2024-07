La «pleine lune du cerf» aura lieu ce dimanche en Suisse

On sait quels véhicules seront les plus flashés par ce nouveau radar en Suisse

Tom Ackerley, le mec qui a épousé Margot Robbie

Une bonne partie du monde a découvert son existence ce dimanche, en même temps que la grossesse de Margot Robbie. Voici Tom Ackerley, le mec random que vous jalousez tous et toutes. Celui qui a réussi à passer la bague au doigt de l'actrice en 2018. Celui avec qui elle s'apprête à avoir son tout premier enfant. Séchez donc vos larmes en faisant connaissance.

Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la femme la plus extraordinaire de la planète. Margot Robbie, 12 lettres, 34 ans de vie, 168 centimètres de modestie, de génie, de joyeuse et honnête perfection. Des canines tranchantes, des yeux fous, une blondeur incandescente et un talent qui dégouline partout comme la mozza sur une pizza quatre fromages. Bref, cette femme qu'on aurait toutes et tous voulu épouser.