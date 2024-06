Image d'illustration. keystone/shutterstock

La pleine lune sera sucrée et musicale ce week-end

Ce week-end verra un double événement très attendu. La pleine lune des fraises et surtout la fête de la musique.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune en juin?

La lune sera pleine le samedi 22 juin. Selon MétéoSuisse elle sera à son apogée à 3h07 du matin, soit dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22. Les noctambules qui participeront aux fêtes de la musique de Genève ou Lausanne la verront donc les oreilles encore assourdies.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 22 juin?

Elle est souvent nommée «lune des fraises» selon la tradition amérindienne. Toutefois, on la connait également comme la «lune de Miel»: juin étant un mois particulièrement prisé sous nos latitudes pour célébrer les mariages.

En astrologie, on pense souvent que la pleine lune intensifie les émotions et peut influencer le comportement humain, bien que cela ne soit pas scientifiquement prouvé. La lune du mois de juin se trouvant sous le signe du Capricorne et la constellation du Sagittaire, les effets de ces signes seraient décuplés, selon l'astrologie toujours.

Puisque cette pleine lune coïncide avec la fête de la musique dans plusieurs villes de Suisse romande, on peut parier que beaucoup auront du mal à s'endormir. Mais il ne pourront pas blâmer uniquement la lune cette fois.

Comment observer la pleine lune du 22 juin 2024?

Rien de bien neuf: il convient de trouver un espace dégagé, ce qui peut s'annoncer compliqué ce week-end. MétéoSuisse annonce en effet un voile nuageux persistant sur la majeure partie de la Suisse romande et quelques averses dans la nuit du vendredi au samedi. Ce qui ne ravira ni les mélomanes ni les chasseurs de pleine lune.

