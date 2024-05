Les humains aiment tout mesurer, et «l'intelligence» n'y échappe pas. Image: Shutterstock

Voici les 10 personnes avec le QI le plus élevé

S'il est difficile de mesurer l'intelligence, ça l'est moins de le faire avec le QI. On a retrouvé le club très sélect de ceux qui possèdent le plus gros.

Qui est l'humain le plus intelligent de tous les temps? Plusieurs raisons empêchent de répondre à cette question. D'une part, il est difficile de définir l'intelligence, d'autre part, certains grands esprits du passé n'ont jamais pu se soumettre à des tests. De plus, il existe probablement, parmi nous, des gens qui préfèrent rester modestes – ou qui n'ont pas la chance de développer leur potentiel.

Certes, nous avons tous une intuition plus ou moins claire de ce qu'est l'intelligence. Les capacités cognitives varient évidemment énormément d'un individu à l'autre. Mais lorsqu'il s'agit de la définir, les choses se compliquent. On peut par exemple recourir à la tautologie suivante: l'intelligence est ce que mesurent les tests d'intelligence.

Tests d'intelligence et quotient intellectuel

Les résultats des tests d'intelligence sont souvent mal compris, voire utilisés à mauvais escient – par exemple pour discriminer des groupes de population – et il convient donc de les analyser avec la prudence qui s'impose. Comme ils comportent presque toujours une partie liée au langage et qu'ils mobilisent systématiquement des connaissances sur le monde, ils sont en outre généralement soumis à des influences culturelles.

Ici avec sa deuxième épouse Elsa, Albert Einstein (1879-1955) n'a jamais fait partie du classement des QI les plus élevés. Image: Hulton Archive

Le quotient intellectuel (QI) – calculé par certains tests, mais pas tous – est généralement considéré comme le critère de référence pour mesurer l'intelligence. Il obtient moins de faveurs de la part des spécialistes, car il peut facilement être objectivé puis utilisé en tant que valeur – sans vraiment de contexte. Un peu comme la notion de poids.

Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que sa valeur n'est pas une unité de mesure. Un individu avec un QI de 130 n'est pas 30 % plus intelligent qu'un autre dont le QI serait de 100. Il s'agit plutôt toujours d'une valeur sur une échelle dont la moyenne est 100 et qui est en rapport avec une distribution normale de l'intelligence dans un groupe de référence donné. En théorie, il n'y a pas de limite de QI, mais plus il augmente, plus il devient douteux, car il n'y a pas suffisamment de cas normatifs sur lesquels fonder un classement statistiquement représentatif.

Les tests de QI sont conçus de manière à ce que les résultats soient distribués à peu près normalement pour un échantillon de population représentatif. Les zones différenciées par des couleurs correspondent chacune à un écart-type. Grafik: Wikimedia/Alessio Damato, Mikhail Ryazanov

Ces tests n'existent que depuis le début du siècle dernier. Et ils ont évolué au fil du temps. C'est pourquoi il est déjà problématique de comparer les valeurs obtenues par le passé. Avant l'apparition de ces tests, on ne devait se contenter que d'estimations; il va sans dire qu'elles relevaient d'un processus hautement subjectif.

Listes problématiques

C'est ce que montrent deux ouvrages de référence qui se sont prêtés à l'exercice: en 1926, la psychologue américaine Catherine Cox a calculé le QI de grands esprits du 15e au 19e siècle dans son ouvrage Early Mental Traits of 300 Geniuses. Publié en 1994, le Book of Genius de Tony Buzan, expert anglais en apprentissage, a établi un classement des plus grands génies de la planète. Les différences entre les deux ouvrages sont flagrantes – ainsi, pour Catherine Cox, Léonard de Vinci n'aurait «que» 180 de QI, alors que le savant italien arrive en tête de liste chez Tony Buzan avec 220.

Autoportrait de Léonard de Vinci. Le peintre, sculpteur, architecte, anatomiste, mécanicien, ingénieur et philosophe italien est considéré comme l'un des plus célèbres savants universels de tous les temps. Image: Biblioteca Reale de Turin

Le classement ci-dessous ne peut donc pas prétendre représenter «la vérité». Il reflète, en outre, des réalités sociale et politique, par exemple par l'absence de représentants des pays du Sud ou la faible proportion de femmes. On trouve des valeurs aberrantes concentrées vers le haut, mais aussi vers le bas de la liste, c'est-à-dire plus d'individus avec un QI supérieur à 130 et inférieur à 70.

Terence Tao

QI: 230–240

Terence Tao, en 2021. Image: Wikimedia

Né en 1975, ce professeur australo-américain de mathématiques à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) était un enfant prodige. A l'âge de huit ans, il obtenait déjà aux examens des résultats équivalents à ceux d'un étudiant de première année surdoué.



Entre autres distinctions, il a remporté, la médaille Fields, considérée comme le «prix Nobel des mathématiques». Tao, dont le QI a été estimé entre 220 et 230 à l'âge de 10 ans, figure en tête de plusieurs index et est considéré comme l'individu le plus intelligent encore vie.

Christopher Hirata

QI: 225

Christopher Hirata est cosmologue et astrophysicien. Image: physics.osu.edu

Christopher Hirata, né en 1982 dans l'Etat du Michigan, était, lui aussi, un enfant prodige: à l'âge de 13 ans, il est devenu le plus jeune Américain à remporter les Olympiades internationales de physique et, à 14 ans, il a commencé ses études au prestigieux California Institute of Technology. Le cosmologue et astrophysicien, dont le QI atteindrait 225, s'intéresse entre autres au fond diffus cosmologique, à la mystérieuse énergie noire et à la conquête de Mars.

Kim Ung-yong

QI: 210

Kim Ung-yong, à l'âge de sept ans, résolvant une équation différentielle. Image: Wikimedia/Anonymous

Il n'est pas étonnant que Kim Ung-yong, qui a détenu pendant un certain temps le record du Guinness Book des records avec un QI de 210, ait, lui aussi, très tôt étonné son entourage: à un an, il parlait déjà et apprenait l'alphabet chinois; à cinq ans, il parlait non seulement le coréen, mais aussi l'allemand, l'anglais, le français et le japonais.



Après avoir terminé ses études, il est entré à la Nasa. Mais aujourd'hui, ce Sud-Coréen né en 1962 travaille dans un bureau ordinaire. Il a, d'ailleurs, déjà critiqué dans les médias, ceux qui considèrent cela comme un échec. En effet, il mène, aujourd'hui, une vie heureuse, contrairement à l'époque où il travaillait comme une machine à la Nasa, où chaque jour était monotone et où il n'avait pas d'amis.

Evangelos Katsioulis

QI: 198

Le psychiatre Evangelos Katsioulis écrit également des scénarios. Image: greekcitytimes.com

Médecin et psychiatre, Evangelos Katsioulis est également diplômé en philosophie, en technique médicale et en psychopharmacologie. Parallèlement, ce Grec né en 1976 publie des études scientifiques et écrit des scénarios. Il a fondé en 2001 le World Intelligence Network, une organisation qui promeut le dialogue et la recherche sur l'intelligence. Son QI est estimé à 198, voire 205 selon les sources.

Rick Rosner

QI: 192

Rick Rosner essaie encore d'améliorer son score. Image: Rick Rosner

Richard G. Rosner est né en 1960 dans une famille juive aux Etats-Unis. Il a un parcours très peu conventionnel, du moins en comparaison avec de nombreux autres «intellos». Il a été strip-teaseur, modèle pour des nus et serveur en patins à roulettes avant de s'illustrer dans un jeu télévisé. On l'a ensuite revu dans plusieurs émissions.



Depuis l'âge de 21 ans, Rosner, dont le QI serait de 198, travaille sur une formule mondiale qui décrirait et relierait avec précision tous les phénomènes physiques de l'univers connu. Par ailleurs, il tente d'améliorer ses capacités cognitives en avalant chaque jour 50 pilules de substances actives telles que l'aspirine ou les oméga-3.

Mislav Predavec

QI: 192

Le professeur de mathématiques Mislav Predavec est également président d'un club exclusif de surdoués. Image: vecernji.hr

Dans son enfance, Mislav Predavec était considéré comme un petit génie; aujourd'hui, il est professeur de mathématiques à Zagreb, la capitale croate. En 2002, il a fondé GenerIQ, un club assez select qui met en réseau les surdoués du monde entier.



Predavec, dont le QI est de 192, est également entrepreneur – plus par obligation que par choix. Alors que sa femme était au chômage, il ne parvenait pas à faire vivre sa famille avec son seul salaire de professeur. Il dirige un supermarché.

Garry Kasparov

QI: 190

Garry Kasparov, plus jeune champion du monde d'échecs jamais titré. Image: keystone

Garry Kasparov, né Garik Weinstein, en 1963, dans la république soviétique d'Azerbaïdjan, est un ancien champion du monde d'échecs d'origine juive et arménienne. Il milite, aujourd'hui, contre le pouvoir du régime de Poutine. Il a appris les règles des échecs à l'âge de cinq ans:

«Je n'avais jamais joué, mais je les regardais avec intérêt se débattre et abandonner avec résignation. Le lendemain matin, je leur montrais comment faire échec et mat»

A 22 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire, un titre qu'il a conservé plus longtemps que n'importe quel joueur. Il aurait un QI de 190.

Marilyn vos Savant

QI: 186–228

Marilyn vos Savant, née Marilyn Mach en 1946 dans l'état américain du Missouri, a grandi dans un milieu modeste en tant que fille d'immigrés allemands et italiens. Cette chroniqueuse à succès, qui a étudié la philosophie et a également travaillé comme banquière d'investissement, a écrit plusieurs livres sur divers sujets. Au cours de sa scolarité, elle a passé plusieurs tests d'intelligence et a obtenu les meilleurs résultats possibles. Mais ses professeurs ne l'ont jamais encouragée, puisqu'ils considéraient son intelligence comme une «qualité inutile».



Suite à un test effectué dans son enfance, on lui a attribué un QI de 228, ce qui lui a valu une inscription dans le Guinness des records dans les années 1980. Ce chiffre a été extrapolé à l'âge adulte et un test ultérieur a révélé un score inférieur, de l'ordre de 186.

Christopher Michael Langan

QI: 190

Christopher Langan en 2017. Image: Wikimedia/Gtl12345

Né en 1952 à San Francisco, cet autodidacte sans formation universitaire classique possède un QI de 190, voire jusqu'à 215 selon les sources. Christopher Langan a grandi dans des conditions difficiles. Malgré son QI élevé, il a abandonné plusieurs cursus académiques et a ensuite occupé une série de postes physiquement très intenses, dont celui d'ouvrier du bâtiment, de pompier, de cow-boy et de videur. Langan cherche lui aussi la formule universelle, qu'il nomme «modèle cognitif et théorique de l'univers» (Cognitive-Theoretic Model of the Universe, CTMU).



Il est controversé parce qu'il défend diverses théories du complot et rejette les relations amoureuses entre différents groupes ethniques.

Kenneth Ferrell

QI: 190

Image: Kenneth Ferrell

Kenneth Ferrell est médecin à Charlotte, dans l'état américain de Caroline du Nord. Il est membre de plusieurs associations pour personnes surdouées, comme la société Epiméthée ou GenerIQ. Il a fait de son QI un hobby: il passe son temps libre à remplir des tests et à en développer lui-même. Il ne prend, toutefois, pas sa valeur personnelle de 190 trop au sérieux. Il a déclaré à Business Insider:

«Je considère la liste dans laquelle je figure comme une mise en valeur des scores parmi les gens qui aiment passer ces tests. J'ai obtenu 190 à un test. Je ne pense pas que cela signifie que mon QI est de 190».

Bonus: Et le QI le plus élevé de l'histoire revient à...

William James Sidis

QI: 250–300

Image: Getty Images

William Sidis (1898-1944) est né à Boston dans une famille d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Sa vie connaîtra un cours tragique. Son père, psychologue, l'entraînait littéralement pour en faire un enfant prodige. A l'âge de huit ans, il parlait déjà huit langues qu'il avait apprises seul. Il possédait, en outre, des capacités exceptionnelles en mathématiques et avait été admis à Harvard dès l'âge de 11 ans. Un professeur lui avait même prédit qu'il deviendrait le plus grand mathématicien du 20ᵉ siècle.

Mais à l'âge adulte, Sidis a régressé. Il a exercé des emplois modestes, s'est mis à jouer avec la loi et s'est progressivement retiré de la vie publique. Il a publié plusieurs livres, le plus souvent sous un pseudonyme, dont The Animate and the Inanimate en 1920. Il y explore les origines de la vie dans le contexte de la thermodynamique et prédit l'existence des trous noirs. Il est mort à l'âge de 46 ans d'une hémorragie cérébrale. Selon les experts, son QI, qui n'a jamais été officiellement mesuré, se situait entre 250 et 300 et pourrait avoir été le plus élevé à ce jour. De telles hypothèses restent toutefois extrêmement spéculatives et doivent être prises avec du recul.

