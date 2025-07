Et non, ce n'est pas un pénis généré par l'intelligence artificielle! capture d'écran: south park

Le micro-pénis de Trump est bien réel

Contrairement à ce que laissait penser le premier épisode choc de la 27e saison de South Park, le micro-pénis du président américain n'est pas le résultat d'une intelligence artificielle - mais un morceau d'anatomie humaine bien réel.

C'est peu dire que le retour de South Park a mis les fans et l'Internet sens-dessus-dessous la semaine dernière. Pour ceux qui l'auraient loupé, l'épisode s'achève sur le personnage de Donald Trump, dépeint comme un dictateur qui n'a rien à envier à Saddam Hussein, errant complètement nu dans le désert. Épuisé, il finit par s'allonger dans le sable et entamer une conversation avec un pénis pas plus gros qu'un... doigt.

Pendant que le micropénis à deux yeux se dresse, tout en restant ridiculement petit, une voix off annonce: «Trump: Son pénis est minuscule, mais son amour pour nous est immense.»

Vous ne croyez pas si bien dire. Car le compte X de l'émission mardi a révélé comment la conclusion choc de l'épisode a été tournée: avec l'index du co-créateur Trey Parker prenant le rôle de l'appendice présidentiel.

La scène a été l'objet de discussions nourries entre le réalisateur de South Park, la chaîne de télévision Comedy Central et sa société mère, Paramount - laquelle vient tout juste de s'acquitter d'un procès à plusieurs millions de dollars intenté par le président américain.

Selon Trey Parker lors d'une conférence jeudi dernier, la chaîne souhaitait flouter le pénis de Donald Trump, une décision que lui et son acolyte, le scénariste Matt Stone, jugeaient inacceptable. Ils ont donc placé des yeux dessus pour en faire un personnage (qui, avouons-le, est monstre chou).

Ce qui n'a pas pour autant permis d'adoucir la Maison-Blanche, qui a réagi par le biais d'un communiqué courroucé: «Cette série n'est plus pertinente depuis plus de 20 ans et se maintient à grand-peine avec des idées sans inspiration dans une tentative désespérée d'attirer l'attention», s'est agacé un porte-parole après la première, le 23 juillet.

«Le président Trump a tenu plus de promesses en seulement six mois que n'importe quel autre président dans l'histoire de notre pays et aucune série de quatrième ordre ne peut compromettre la série de succès du président Trump.»

Prochain épisode prévu pour le 6 août. (mbr)