Le roi des dictées, Bernard Pivot, est mort

Il a accueilli de grands écrivains tels que Nabokov, Bukowski et Marguerite Duras, ainsi que des artistes comme Brassens, Ferré, Renaud, Fanny Ardant, Jane Fonda et Marcello Mastroianni.

Né en 1935 dans une famille d'épiciers lyonnais, Pivot a commencé sa carrière au Progrès avant de rejoindre le Figaro littéraire. Sa renommée vient de la télévision, où il a animé les émissions littéraires Ouvrez les guillemets et Apostrophe sur Antenne 2 pendant 15 ans, ainsi que Bouillon de culture.

Bernard Pivot, journaliste et écrivain français, est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Il a fait aimer les livres et les écrivains à des millions de Français.

Le journaliste et écrivain français, créateur de l’émission littéraire Apostrophes, est décédé à 89 ans, a annoncé sa famille.

