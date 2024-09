Dans beaucoup de foyers, les tablettes font partie du quotidien. Image: www.imago-images.de

10 idées pour que les enfants lâchent les écrans et se défoulent

Les tablettes et les smartphones ont révolutionné notre façon de grandir. Quoi de plus courant désormais que de laisser les enfants regarder un film (juste un!) pour s'assurer un moment de répit. Mais quand l'écran accapare toute l'attention, cela commence à poser problème.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Société»

Les enfants ont besoin de bouger. Et la bonne nouvelle, c'est que les enfants aiment bouger.

Mais nos petits ne sont pas si différents de nous: comme nous préférons le confort de l'ascenseur à l'escalier, ils privilégient leur tablette plutôt que d'aller jouer dehors. Les enfants ont vite fait de remarquer que nous, les adultes, regardons constamment notre smartphone - et comme pour tout dans la vie, nous restons leurs modèles.

Tout est dans le dosage. Alors comment faire pour que les enfants lâchent les écrans et aillent se défouler? Voici dix idées:

Jouer, ça compte aussi

Pas besoin que cela ne ressemble à un entrainement en bonne et due forme. Les enfants se dépenseront déjà bien assez en jouant au loup ou à cache-cache, par exemple. Ces activités stimulent la coordination et l'endurance tout en étant amusantes. Autre option: se brosser les dents en se tenant en équilibre sur une jambe. Ce défi présente l'avantage de détourner dans le même temps l'attention d'un moment que beaucoup d'enfants redoutent.

Partager des activités physiques ensemble

En tant que principales personnes de référence, les parents sont aussi les plus grands modèles de leurs enfants. Cela les motive donc lorsqu'ils peuvent faire quelque chose avec papa et maman. Essayez de fixer un jour par semaine consacré au sport en famille, que ce soit une balade à vélo, une randonnée ou une sortie au terrain de football.

L'avantage des randonnées à vélo: plus les enfants sont grands, plus ils vont loin. Image: www.imago-images.de

Créer des enjeux

Chaque instant du quotidien peut devenir un jeu - tout est une question d'attitude. En allant faire les courses, par exemple: «Qui arrivera avant les autres au panneau là-bas?» Vous serez surpris de voir jusqu'à quel âge vos chères têtes blondes fonceront vers la salle de bains pour se brosser les dents après que vous aurez lancé une course dans cette direction.



Youtube

Pas forcément besoin d'invoquer systématiquement Peppa Pig, La Pat'Patrouille ou Bob le Bricoleur. Pourquoi ne pas regarder une vidéo dans laquelle les enfants dansent ou font des «exercices» adaptés à leurs pairs? Les petits adorent.

Un refrain accrocheur (en allemand): «Regarde un peu cette abeille (zoom zoom zoom)». Vidéo: YouTube/Lichterkinder

Honorer le sport et les athlètes

La cerise sur le gâteau. Le parcours des sportifs de haut niveau peut inspirer et motiver les prochaines générations. Montrez-le et parlez-en à votre progéniture.

Essayer et faire preuve de curiosité

La jeunesse a le monde à ses pieds - et vos enfants aussi! Laissez-les saisir cette chance! De nombreux clubs sportifs proposent des entraînements d'initiation. De quoi découvrir plusieurs disciplines sans engagement, jusqu'à dénicher celle qui correspond le mieux à chaque enfant.

Des filles à l'entraînement de football. Image: www.imago-images.de

Ne pas lésiner sur les compliments

La reconnaissance est source de motivation. Mieux vaut saluer une performance sportive une fois de trop que l'inverse. Les félicitations renforcent la confiance en soi.

Sacrifier le canapé

Acheter un nouveau canapé à la naissance d'un enfant: il y a plus intelligent, comme idée. La nouvelle acquisition devra non seulement absorber des fluides corporels divers et variés, mais votre bambin se fera également une joie de sauter dessus. Tant qu'à faire, laissez votre enfant s'amuser et transformez le canapé en un véritable parcours d'obstacles à travers le salon à l'aide de coussins, de tapis et autres.

Bon, okay, on va quand même enlever les chaussures. Image: www.imago-images.de

Imiter les animaux

Un kangourou, ça se déplace comment? Et le serpent, comment il rampe? Comment un singe grimpe-t-il? La nature nous tend des perches à ne pas laisser passer.

Les enfants progressent à une vitesse ahurissante. Image: www.imago-images.de

La jeunesse aux commandes

Inversez les rôles et laissez vos enfants devenir des «profs de sport» qui vous proposeront des exercices. Non seulement ils s'amusent, mais cela renforcera aussi leur capacité à diriger.

(Adaptation française: Valentine Zenker)