Six personnes auraient tenté d'enlever Inoxtag

En novembre, des gens ont pénétré dans l'ancien domicile des parents d'Inoxtag et frappé violemment le mari du couple à la tête.

Six personnes soupçonnées d’avoir planifié l’enlèvement du Youtubeur Inoxtag ou d’un membre de sa famille dans le but d’obtenir une rançon ont été arrêtées et placées en garde à vue à Versailles, selon le média français RTL.

Les faits se seraient déroulés le 18 novembre 2024, plusieurs hommes cagoulés ont fait irruption dans le jardin d’une maison à Orgeval (Yvelines) avant d’agresser le couple y résidant. Ils avaient frappé à la tête le mari du couple, «d'un coup de crosse». Le problème? Cette habitation, vendue quelques années plus tôt, était l’ancien domicile des parents du Youtubeur Inoxtag.

Les enquêteurs estiment que les assaillants ignoraient le changement de propriétaire et visaient en réalité la star des réseaux sociaux, de son vrai nom Inès Benazzouz, ou l’un de ses parents, dans l’espoir d’obtenir une rançon.

Les six suspects arrêtés ont été placés en garde à vue pour tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative d’enlèvement et de séquestration, association de malfaiteurs, violences avec usage ou menace d’une arme, et recel de vol en bande organisée, confirme le parquet de Versailles.

La réaction d’Inoxtag

Sur Instagram, rapporte BFMTV, Inoxtag a réagi à cette affaire en exprimant son soutien aux victimes du cambriolage:

«Je voulais apporter tout mon soutien et penser à ce couple qui habitait maintenant dans cette maison et qui a vécu une intrusion assez traumatisante et violente»

Le Youtubeur a également confirmé avoir été placé en sécurité après avoir lui-même subi deux cambriolages en 2024, dont l’un lors de son ascension de l’Everest. (jah)