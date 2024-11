Inoxtag ne ressemble plus à ça

C'est incroyable! Et très motivant! Je vais tout de suite aller courir. Pas mal. Mais connais pas mal de monde qui a cette forme physique, ça ne m'impressionne pas. Mouais. Si on ne fait que ça tous les jours, c'est normal d'avoir ce genre de résultats. Pffff. C'est juste du flex. Enlevez-lui la bonne lumière, et il est comme moi. C'est qui Inoxtag?

«C'est impressionnant, il faut le dire! On voit tout de même qu'Inoxtag avait déjà une bonne base physique. Sur la photo de droite, on s'aperçoit qu'il sort de l'entrainement, donc cela peut un peu biaiser le rendu. Par contre, la prise de masse est vraiment considérable. L'entrainement qu'il a suivi est un véritable travail d'athlète.»

«2022-2024, On continue on va pas lâcher. Merci à mon frère @MangaWorkOut qui m'a beaucoup aidé»

Non, ce papier est bien plus superficiel que cela - c'est vendredi!

Cet article n'a pas pour objectif de vous raconter que le YouTubeur chéri de toutes les générations confondues, Inoxtag, s'est fait cambrioler ce mercredi 6 novembre, et qu'il s'est fait braquer 10 000 euros en matériel informatique. Même si on en est fort marri (on est avec toi, Inox!).

