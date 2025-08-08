Voici à quoi sert ce nouveau bouton sur Instagram

Toute personne mettant à jour son application découvrira une nouvelle fonctionnalité, qui n'apparaîtra que sous les Reels et publications publiques.

Plus de «Société»

La plateforme de médias sociaux Meta introduit une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs connaissent déjà grâce à TikTok, Snapchat et X. Derrière ce bouton se cache une fonction de republication.

«Grâce aux republications, vous pouvez republier des Reels publics et des publications de flux, ce qui facilite le partage de vos centres d'intérêt avec vos amis» Meta, dans un communiqué

De plus, vous retrouverez désormais toutes les publications que vos amis aiment, créent, republient ou commentent sur Instagram dans un onglet séparé. Sans oublier vos propres publications republiées dans un onglet séparé sur votre profil.

Lorsque vous republiez des posts, «vous pouvez ajouter votre propre texte», poursuit Meta. Cependant, les republications sont attribuées à la personne qui a publié la publication originale. En tant que créateur, cela signifie que si quelqu'un d'autre partage votre contenu, il peut être recommandé à ses abonnés, même s'ils ne vous suivent pas.

«Je sais où tu es»

Autre nouveauté développée par Instagram: «Vous pouvez choisir de partager votre dernière position avec certains amis et désactiver cette fonctionnalité à tout moment. Vous pouvez également ouvrir la carte pour voir ce que vos amis et vos créateurs préférés publient sur les lieux sympas».

Le partage de localisation est désactivé par défaut. Si vous l'activez, vous en garderez le contrôle: «Vous pouvez choisir de ne pas partager votre position dans certains lieux ou avec certaines personnes», explique Meta.

Hélas (ou pas), cette fonctionnalité sera d'abord introduite aux États-Unis et «bientôt disponible dans d'autres pays», selon Meta. (leo)