Ce smartphone avec une énorme autonomie a un gros défaut

Avis à ceux qui ne peuvent pas finir la journée sans recharger au moins une fois leur smartphone: le Moto G57 Power promet une autonomie record de 60 heures à un tarif très abordable. Il n'y a qu'une seule ombre au tableau.

Steve Haak / t-online

L’époque où l’on pouvait passer plusieurs jours sans recharger son téléphone est révolue. Depuis l’avènement des smartphones, aux écrans plus grands et aux processeurs plus gourmands, on branche généralement son appareil tous les jours. Le nouveau Moto G57 Power de Motorola fait toutefois figure d’exception.

Le smartphone embarque une impressionnante batterie de 7000 mAh, censée offrir jusqu’à 60 heures d’autonomie, selon le constructeur.

A titre de comparaison, aucun iPhone actuel – même le modèle Pro Max – ne dépasse la barre des 5000 mAh. Apple annonce pour son iPhone Pro Max une autonomie maximale de 37 heures avant recharge.

Autre atout du nouveau Motorola: la marque utilise une technologie à base de silicium et de carbone, offrant une densité énergétique plus élevée que les batteries lithium-ion classiques. Résultat: après 1000 cycles de charge, la capacité de la batterie resterait à au moins 80%. Les anciens accumulateurs lithium-ion d’Apple ou d’autres fabricants atteignent ce seuil dès 500 cycles environ, et doivent souvent être remplacés au-delà de 1000.

Le Moto G57 Power coûte 249 francs en Suisse. image: motorola

Performances solides

Motorola a opté pour un écran LCD Full HD (2400 x 1080 pixels) de 6,72 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Sa luminosité atteint 1050 nits, ce qui devrait garantir une bonne lisibilité même en plein soleil.

L’appareil dispose d’un port USB-C pour la recharge, mais aussi d’une prise casque classique, rare sur les modèles récents. Côté photo, il embarque un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle.



Le smartphone est disponible dans une unique configuration, avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive, extensible virtuellement jusqu’à 24 Go. Il est propulsé par le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 6s (4ème génération). Ses dimensions: 166,23 × 76,50 × 8,60 mm pour un poids de 210,6 g, selon le fabricant.

Le point faible

Le Moto G57 Power tourne sous Android 16, mais selon le site technologique allemand Heise, il ne recevra aucune mise à jour majeure d’Android. Motorola ne garantit que trois ans de correctifs de sécurité, ce qui contrevient aux nouvelles directives européennes imposant au moins cinq ans de mises à jour pour les smartphones récents.



A titre de comparaison, Fairphone assure huit ans de suivi logiciel, Google sept ans, et Samsung entre six et sept ans selon les modèles.

Abordable, endurant… mais limité à trois ans de mises à jour de sécurité. Image: motorola

Le Moto G57 Power est disponible en trois coloris inspirés du nuancier Pantone: Pink Lemonade (rose), Corsair (bleu pétrole) et Fluidity (vert). En Suisse, il est commercialisé à 249 francs.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder