Quincy Jones, en 2018. Keystone

Quincy Jones est mort

Le légendaire musicien et producteur américain, célèbre pour ses collaborations avec Michael Jackson, Frank Sinatra et Ray Charles, est décédé à 91 ans.

Quincy Jones, figure emblématique de la musique, s’est éteint dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre 2024 à son domicile de Los Angeles, a annoncé sa famille.

Quincy Jones, qui a marqué l’industrie musicale avec des albums emblématiques de Michael Jacksoncomme Off The Wall, Thriller et Bad, a également collaboré avec des artistes tels que Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin et Donna Summer. Au cours de sa carrière, il a remporté 28 Grammy Awards, confirmant son statut de l’un des plus grands producteurs de musique. (jah)