Pourquoi la prochaine pleine lune sera très spéciale

Nous aurons la chance d'observer une éclipse lunaire durant la prochaine pleine lune de ce lundi 25 mars, la première du printemps. On vous dit tout sur cet événement bien particulier.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune en mars?

La lune sera pleine ce lundi 25 mars. Elle est particulière à plus d'un titre:

Elle sera doublée d'une éclipse pénombrale, ce qui arrive deux fois par an. La prochaine fois, ce sera le 18 septembre 2024. Ces éclipses donnent souvent à la lune une teinte rougeâtre, d'où le surnom de «lune de sang».

Voici le principe d'une éclipse lunaire. Lorsque le soleil est à l'opposé de la lune, la Terre au centre, l'éclipse est dite «totale». Image: shutterstock

Elle est liée directement à Pâques et à ce joli printemps débuté il y a quelques jours. C'est en 325 après Jésus-Christ que le Concile de Nicée a fixé la date de Pâques: ce sera chaque année le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. Ce qui explique, si vous l'ignoriez, que la date de Pâques (et des vacances associées) change chaque année.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 25 mars?

En mars, la pleine lune est en Balance. Et selon les astrologues, son incidence sera grande ce 25 mars. Et plus particulièrement à 8h00 du matin, lorsqu'elle sera à son apogée.

La Balance est associée à l'harmonie, à l'équilibre, à la diplomatie et à la relation. Lorsqu'une pleine lune se produit dans ce signe, cela peut amplifier ces thèmes, mettant l'accent sur les relations, la coopération, et la recherche d'un équilibre entre les différents aspects de notre vie.

D'un point de vue symbolique, les éclipses lunaires sont considérées comme des moments puissants de transformation, de révélation et de libération. Elles sont souvent associées à des périodes de changement, de prise de conscience et de transition dans nos vies.

Ainsi, une pleine lune en Balance doublée par une éclipse lunaire peut mettre en lumière des questions liées aux relations, à l'harmonie et à l'équilibre dans nos vies, tout en soulignant des processus de transformation et de libération.

Comment observer la pleine lune du 25 mars 2024?

Il convient évidemment d'avoir une vue dégagée et un ciel découvert. Pour observer une éclipse lunaire, contrairement aux éclipses solaires, vous pouvez regarder la lune sans danger et sans lunettes spéciales. Si vous en avez, vous pouvez vous munir d'une paire de jumelles.

(hun)