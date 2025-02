Voici le cocktail fatal à nos dents (et ce n'est pas que le sucre)

Les caries dentaires, une maladie millénaire exacerbée par notre amour du sucre, touchent aujourd’hui des milliards de personnes à travers le monde. Mais pourquoi ce doux plaisir est-il si destructeur pour nos dents? Plongée dans d'obscurs mécanismes.

Valérie Lannoy / the conversation

La carie est la maladie bucco-dentaire la plus répandue dans le monde, avec deux milliards de personnes touchées! Nous savons qu'une alimentation riche en sucre favorise les caries dentaires, mais comment?

La carie dentaire, qui entraîne la destruction progressive de la dent, est une maladie infectieuse qui se développe toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Si elle n'est pas soignée, elle peut atteindre la dentine, la couche qui se trouve sous l'émail. A cette étape, la dent devient douloureuse à certaines stimulations, comme la mastication. La carie est alors active et peut ensuite toucher la pulpe, la couche la plus interne de la dent. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre pour consulter son dentiste. Les enfants, en particulier en bas âge, sont les plus touchés. On parle de carie de la petite enfance, survenant avant l'âge de six ans sur les dents de lait, à l'émail plus fin que celui des dents définitives. Les caries de la petite enfance, en plus des caries adultes, représentent un problème de santé publique.

L'acidité déminéralise la dent

L'émail, la couche la plus externe de la dent, est aussi la plus dure de notre corps. Il est composé du même minéral que l'on trouve dans les os, c'est-à-dire l'hydroxyapatite. Bien que minéral, l'émail est en fait une structure dynamique, qui suit des cycles réguliers de déminéralisation et reminéralisation. En cas de dérèglement, le cycle se déséquilibre en faveur de la déminéralisation.

L'hydroxyapatite est un phosphate de calcium, dont le groupement phosphate est particulièrement sensible aux acides. Un environnement riche en acide entraîne la déminéralisation, puisque le phosphate se désolidarise du calcium, et c'est la naissance de la carie! L'émail est directement en contact avec la plaque dentaire, un biofilm naturel composé de notre microflore orale, les bactéries que nous hébergeons normalement dans notre bouche.

Qu'est-ce qui favorise les caries?

L'émail est donc fragilisé lorsqu'un événement acidifie la plaque dentaire. Par exemple, la consommation d'alcool et de tabac favorise l'apparition des caries, car ils affectent les glandes salivaires, ce qui baisse la sécrétion de salive. Or, la salive diminue l'acidité de la cavité orale. Un autre facteur qui peut acidifier notre plaque dentaire est tout simplement sa composition: les bactéries buccales. Ces sont des bactéries commensales dont le rôle est de prédigérer une partie de notre alimentation, et dont certaines sont des bactéries «acides». Ces bactéries, Streptococcus mutans et Lactobacillus acidophilus, fermentent le sucre en acide lactique. Ce qui cause les caries est bel et bien un déséquilibre, soit la prolifération anormale des bactéries, et non pas leur présence en elle-même.

Un excès de sucre dans l'alimentation permet à ces bactéries de pousser plus vite, et un cercle vicieux s'installe vu qu'elles fermentent ce même sucre en acide lactique.

Le rôle prépondérant du sucre

En 2021, il a été découvert que la plus ancienne trace de carie dentaire date de 54 millions d'années. Elle a été trouvée sur des dents fossilisées de Microsyops latidens, un petit primate qui vécut lorsque sont apparus les premiers arbres à fruits, et dont l'alimentation était donc enrichie en sucre. Aucune trace de carie dentaire n'a d'ailleurs été trouvée sur un autre animal qu'un mammifère, la classe de vertébrés dont certaines espèces sont frugivores, herbivores ou omnivores.

Toujours en 2021, une collaboration internationale a permis de démontrer que, contrairement aux idées reçues, les primates sauvages souffrent de caries, en particulier les petits singes frugivores. Leur régime alimentaire est une source de sucres fermentables dans la bouche. Il y a 30 000 ans, l'homme de Néandertal était friand de dattes, un fruit considéré comme favorisant la carie. Pourtant, son taux de caries est bas, sûrement en raison de son alimentation malgré tout pauvre en fruits et riche en viandes.

Chez l'espèce humaine, les premières caries seraient apparues il y a 11 000 ans, durant la révolution néolithique. La sédentarisation a permis l'émergence de caries, notamment avec la consommation des farines. L'un des métiers les plus touchés par les caries est d'ailleurs le boulanger, en raison de son atmosphère professionnelle emplie de farine en suspension! La farine est composée à 70% de sucres lents, que la salive digère en sucres rapides, eux-mêmes fermentés par les bactéries acides.

Comment se protéger des caries?

La carie est la maladie bucco-dentaire la plus répandue dans le monde, mais aussi la plus évitable. Vous pouvez vous autoriser des plaisirs sucrés, à la condition de vous laver les dents ! L'élément actif le plus célèbre des dentifrices est le fluor, car il reminéralise l'émail en une forme moins soluble que l'hydroxyapatite, c'est-à-dire le fluorapatite. Mais qu'importe la composition, le plus important est de respecter l'hygiène, qui évitera l'épaississement de la plaque dentaire !

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original