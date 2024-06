Spotify Wrapped 2023 dévoilent les chansons les plus écoutées dans le monde.

Et la chanson la plus écoutée de l'année est...

Ça y est, le Spotify Wrapped est tombé. On sait maintenant quelles sont les chansons qu'écoutent les gens dans le bus.

Chaque année, c'est pareil. Le géant de la musique en streaming nous indique les chansons qui ont été les plus jouées sur sa plateforme. Et évidemment, il n'y a pas trop de surprises, vous les avez entendues toute l'année ou alors vous avez réussi à les esquiver avec talent et dans ce cas-là donnez-nous votre technique immédiatement.

Dans le monde, la palme de la chanson la plus écoutée revient à... roulement de tambour... Miley Cirus!

C'est sa chanson Flowers sortie en 2023 sur l'album Endless Summer Vacation qui a ravi le podium.

Les 10 chansons les plus écoutées en 2023 sur Spotify

Flowers, Miley Cyrus Kill Bill, SZA As it Was, Harry Styles Seven (feat Latto), Jung Kook Ella Baila Sola, Eslabon Armado et Peso Pluma Cruel Summer, Taylor Swift Creepin, Metro Boomin, the Weeknd, 21 Savage Calm Down, Rema et Selena Gomez Shakira: Bzrp Music Sessions vol. 53, Bizarrap et Shakira Anti-Hero, Taylor Swift

Mises à part deux, ce sont donc toutes des chansons en langue anglaise. On notera que Taylor Swift a placé deux de ses chansons dans le top. Si elle ne fait pas l'unanimité, elle confirme ainsi son statut mérité de pop-star incontournable. Elle a totalisé plus de 26,1 milliards de streams depuis le 1er janvier 2023, ce qui fait d'elle l'artiste la plus écoutée au monde.👇

Si Spotify n'a pas publié de données pour la Suisse, voici le classement chez nos amis et voisins français:

Bolide allemand, SDM Meuda,Tiakola Flowers, Miley Cyrus Jolie (feat. Ninho), GAULOIS AMBER, Zola

L'Hexagone a donc cruellement désavoué les Swifties, mais Miley Cyrus n'a pas à rougir, troisième, c'est pas si mal...

Vous voulez en savoir plus? Vous pouvez aller sur Wrapped Mapped ou simplement aller sur votre application.

