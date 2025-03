Vidéo: watson

Vous devinez ce qu'il fait?

En Chine, les clients peuvent désormais effectuer des transactions simplement en agitant leur main sur un terminal.

L'argent liquide a une nouvelle raison de craindre pour sa survie. Si, sous nos latitudes, les cartes, les téléphones et les montres connectées permettent déjà de payer nos consommations, en Chine, depuis plus d'un an, c'est un nouvelle alternative sans effort qui est proposée: un paiement sans contact, uniquement avec la paume de votre main.

Installé dans certaines stations de métro et magasins, le système exploite les empreintes de paume et la reconnaissance des veines à la surface de la main. Cette application a été introduite par le géant chinois de la tech Tencent, au travers de sa plateforme Wechat, une application qui n'a pas encore d'équivalents en Occident. Et elle permet de tout faire ou presque: discuter, commander un taxi ou encore payer.

Le terminal de paiement par paume, de WeChat Pay. Image: Tencent

C’est via WeChat Pay, le système de transactions mobiles de l’application, qu’a été introduit le paiement par empreinte palmaire, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions simplement en présentant leur main. Une technologie basée sur le schéma veineux, qui exploite les motifs vasculaires uniques de chaque individu, pour authentifier son identité.

En tant que principaux acteurs du marché des paiements mobiles en Chine, WeChat Pay et son concurrent Alipay d’Alibaba tentent de généraliser l’adoption du paiement par empreinte palmaire. Avec une part de marché combinée de plus de 90%, ce mode de paiement est amené à devenir un outil incontournable du paysage des transactions. Ces avancées technologiques visent à répondre aux nouveaux réflexes des consommateurs, tout en offrant un avantage concurrentiel.

Cette méthode de paiement existe discrètement en Occident. Pour le moment, seul Amazon et les magasins Whole Foods aux États-Unis ont tenté l'expérience.