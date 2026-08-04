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La guerre des transats recommence

Depuis plusieurs années, les images de vacanciers se ruant sur des transats afin d’y poser leurs serviettes fleurissent sur les réseaux sociaux. Pour éviter que ceux-ci soient monopolisés toute la journée, les établissements fixent désormais des règles.

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L’île espagnole de Tenerife est une destination touristique très prisée, ce qui se traduit par des piscines d’hôtel bondées. Dès le matin, les clients font la queue pour réserver les meilleurs transats, quitte à se livrer une véritable bataille pour sécuriser sa serviette.

Par ailleurs, il arrive souvent que certains transats restent inutilisés pendant plusieurs heures, alors que d’autres clients souhaiteraient pouvoir s’en servir. Pour éviter qu'ils soient monopolisés toute la journée et souvent vides, certains établissements fixent désormais des règles de durée d'absence, le personnel venant retirer les serviettes non utilisé, «libérant» ainsi le transat.

Dans d’autres destinations de vacances, comme sur l’île de Majorque, ce sont les vacanciers qui prennent les choses en main. En juin dernier, le Britannique Tom Caunce s’est filmé en train de verser de la poudre à gratter sur les places réservées au bord de la piscine, avant le lever du soleil, par des vacanciers retournés se coucher pour faire la grasse matinée, comme le relate The Sun. (sbo)