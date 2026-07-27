L'écrivain japonais Keigo Higashino est mort

Grande figure du roman policier, Keigo Higashino a succombé à un «cancer colorectal». Il avait 68 ans.

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L'écrivain japonais Keigo Higashino, figure du roman policier et lauréat de multiples prix littéraires, est mort à l'âge de 68 ans, a annoncé lundi l'éditeur Kodansha. Il a écrit au cours de sa carrière plus de 106 ouvrages selon Kodansha, qui précise que ses oeuvres sont éditées dans 41 pays et territoires.

Ses livres se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires au Japon. Plus d'une vingtaine de ses oeuvres ont fait l'objet d'adaptations à l'écran.

Keigo Higashino en 2012 Image: imago stock&people

«Les histoires qu'il a écrites continueront sans aucun doute de captiver d'innombrables lecteurs», a écrit Kodansha dans un communiqué, précisant que l'auteur «est décédé dans la nuit du 23 juillet d'un cancer colorectal» et que les obsèques ont déjà eu lieu dans l'intimité familiale.

Il avait été primé en France

Né le 4 février 1958 dans le département d'Osaka (ouest), ce diplômé en génie électrique avait fait ses débuts littéraires en 1985 après avoir reçu le prestigieux prix Edogawa Ranpo pour son roman Hokago (Après l'école, non traduit). Il avait remporté en France le prix du roman international du Festival Polar de Cognac en 2010 pour La maison où je suis mort autrefois.

Keigo Higashino, également auteur du Dévouement du suspect X ou d'Un café maison, était aussi très populaire en Asie, notamment en Chine. «Merci infiniment de m'avoir offert la meilleure expérience de lecture de ma vie», a écrit un utilisateur japonais sur X. «Sérieusement? Incroyable, que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai», a réagi un autre.

«Depuis que j'ai découvert un roman de M. Higashino à l'adolescence, ma vie de lecteur passionné a commencé. Ses romans m'ont stupéfié, m'ont influencé et m'ont fait ressentir toute une gamme d'émotions. Tout cela constitue pour moi un trésor», a ajouté un troisième internaute. (jzs/ats/afp)