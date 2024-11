La plus petite femme du monde a rencontré la plus grande

Vidéo: watson

Quand la plus petite femme du monde rencontre la plus grande

Elle fait 62 cm, elle fait 2,15 mètres. La plus petite et la plus grande femme du monde se sont rencontrées dans le cadre de l'édition 2025 du livre Guinness des records.

C'est un rendez-vous pour le moins insolite qui s’est déroulé le jeudi 21 novembre à Londres. Le célèbre Guinness World Records a convié la plus petite femme du monde pour partager un thé avec la plus grande. À l'occasion de la 20e journée annuelle des records Guinness, Jyoti Amge, 62cm, et Rumeysa Gelgi, 2m15, ont célébré leur première rencontre lors d'un goûter à l'hôtel Savoy, au cœur de la capitale britannique.

Jyoti Amge, 30 ans, est originaire d’Inde. Elle est atteinte d’une forme de nanisme appelée achondroplasie qui l'a consacrée plus petite femme du monde en 2011. Actrice, elle est notamment apparue dans la quatrième saison de la série American Horror Story en 2014.

«J'étais si heureuse de lever les yeux aujourd'hui et de voir la femme la plus grande du monde. Je suis ravie d'avoir rencontré Rumeysa, elle est très gentille et je me suis sentie très à l'aise de lui parler» Jyoti Amge The Independant

Rumeysa Gelgi est une Turque de 27 ans inscrite comme la femme vivante la plus grande selon le Guinness World Records. Elle doit sa condition au syndrome de Weaver, une maladie extrêmement rare qui provoque une croissance rapide, entre autres anomalies. Développeuse web, elle utilise un fauteuil roulant et ne peut se tenir debout qu'avec un déambulateur pendant de courtes périodes.

«ll était parfois difficile pour nous d'établir un contact visuel en raison de notre différence de taille, mais c'était génial» Rumeysa Gelgi The independant

Cette rencontre a été mise à l'honneur dans l'édition 2025 du Livre Guinness des records, qui fête son 70e anniversaire cette année.