Alexander Zverev ne fait pas l'unanimité comme futur numéro 1 mondial. Image: keystone

Zverev bientôt sur le trône du tennis, mais une polémique éclate

L'Allemand devrait, selon toute vraisemblance, devenir le nouveau numéro 1 mondial. Mais il fait une nouvelle fois l'objet de vives critiques.

David Digili / t-online

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Ce n'est plus qu'une question de temps. Au plus tard le 15 novembre, date du début des ATP Finals à Turin, Alexander Zverev (29 ans) deviendra, sauf énorme concours de circonstances (lire encadré plus bas), le nouveau numéro 1 mondial. Il sera seulement le deuxième Allemand dans l'Histoire à monter sur le trône du tennis, après Boris Becker.

Depuis que l'actuel leader du classement, Jannik Sinner, a dû mettre prématurément un terme à sa saison en raison de problèmes persistants au genou, cette issue semble inéluctable. L'Italien ne pourra en effet pas défendre les nombreux points engrangés lors de son excellente saison précédente dans les tournois encore au programme.

Zverev, qui a nettement moins de points à défendre, rattrapera donc bientôt le joueur du Tyrol du Sud, quels que soient ses propres résultats au cours des prochaines semaines. Actuellement, 1280 points séparent encore les deux hommes au classement mondial.

Alexander Zverev, le prochain numéro 1 mondial du tennis. image: Keystone

Zverev – qui défie le Français Quentin Halys dimanche en 16e de finale à Shanghai – pourrait ainsi couronner une année déjà historique, durant laquelle il a été le meilleur joueur et le plus régulier du circuit. En juin, il a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros, avant de triompher à l'US Open en septembre. Entre-temps, il avait également atteint la finale de Wimbledon.

Performances dévaluées et pic de McEnroe

Mais le Hambourgeois fait une nouvelle fois l'objet de vives critiques. «Qu'Alexander Zverev remporte deux titres du Grand Chelem et devienne numéro 1 mondial au cours d'une année où il n'a réussi à battre ni Carlos Alcaraz, ni Jannik Sinner, ni Novak Djokovic, c'est ridicule», a récemment écrit le journaliste spécialisé Scott Barclay sur X.

La voie royale vers le trône

Carlos Alcaraz (ATP 3) a encore une chance mathématique de coiffer au poteau l'Allemand. Mais pour cela, il faudrait que Zverev ne gagne plus un seul match avant la fin de la saison.



Dans le même temps, Alcaraz devrait remporter:

- Le Masters 1000 de Shanghai

- Le Masters 1000 de Paris

- Les ATP Finals de Turin en gagnant ses cinq matchs

- L'ATP 500 de Vienne ou Bâle (il n'est pas encore inscrit)

- Un tournoi ATP 250



Autant dire que la probabilité est extrêmement faible – pour ne pas dire inexistante – de voir Zverev échouer dans sa quête du trône.

(yog)

Comme Jannik Sinner est forfait jusqu'à la fin de l'année, Alexander Zverev (ATP 2) va devenir le nouveau numéro 1 mondial. Sauf concours de circonstances totalement improbable, comme le détaille Eurosport Carlos Alcaraz (ATP 3) a encore une chance mathématique de coiffer au poteau l'Allemand. Mais pour cela, il faudrait queDans le même temps,- Le Masters 1000 de Shanghai- Le Masters 1000 de Paris- Les ATP Finals de Turin en gagnant ses cinq matchs- L'ATP 500 de Vienne ou Bâle (il n'est pas encore inscrit)- Un tournoi ATP 250Autant dire que la probabilité est extrêmement faible – pour ne pas dire inexistante – de voir Zverev échouer dans sa quête du trône.(yog) Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. L'Allemand est très largement mieux placé pour devenir numéro 1 mondial. Image: keystone

De nombreuses publications de fans allaient, et vont toujours, dans le même sens. «J'ai battu le type qui, lui-même, ne bat personne», s'est moqué un internaute en réaction à une interview de Djokovic réalisée il y a quelques jours, après la victoire du Serbe contre Zverev en quart de finale à Pékin.

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Un autre a estimé, faisant également référence aux performances irrégulières du recordman de titres du Grand Chelem cette année:

«Pour devenir numéro 1 mondial, Zverev a eu besoin des blessures d'Alcaraz et de Sinner, ainsi que d'un Djokovic vieillissant»

Après la victoire de Zverev en finale de l'US Open, il y a quelques semaines, la légende américaine John McEnroe, qui intervenait comme consultant lors de la retransmission en direct sur ESPN, a même déclaré:

«Carlos et Jannik, rétablissez-vous vite»

Des propos interprétés comme une pique à l'encontre de Zverev.

La légende John McEnroe ne semble pas apprécier voir Zverev monter sur le trône. Image: keystone

Le reproche revient régulièrement: si Zverev a autant brillé en 2026, ce serait uniquement parce qu'il a profité des blessures de longue durée de ses rivaux Sinner et Alcaraz, ainsi que des fluctuations de performances toujours plus importantes de Djokovic, désormais âgé de 39 ans.

L'Italien, l'Espagnol et le Serbe seraient les seuls joueurs du circuit actuel encore capables de surpasser Zverev, les seuls considérés comme intrinsèquement supérieurs à lui. La défaite de l'Allemand contre le «Djoker» il y a quelques jours, au tournoi de Pékin (6-4, 4-6, 4-6), a encore renforcé cette impression.

Becker prend la défense de Zverev

Mais les voix discordantes sont également nombreuses. Alexander Zverev est défendu avec vigueur et peut compter sur des soutiens de renom. «Il ne peut battre que les adversaires qui se trouvent de l'autre côté du filet», rappelle le consultant TV Patrik Kühnen, ex-capitaine de l'équipe allemande de Coupe Davis. Il développe:

«Il s'agit aussi de saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. Et Alexander Zverev a remarquablement exploité les occasions qui se sont offertes à lui en 2026.»

Quelques jours auparavant, Boris Becker (58 ans) – ex-numéro 1 mondial, six titres en Grand Chelem – avait tenu des propos forts pour défendre Zverev, dans un podcast qu'il co-anime:

«Je trouve que c'est franchement une insolence sans bornes et un incroyable manque de respect envers sa performance»

Boris Becker défend vigoureusement Alexander Zverev. IMAGE: Keystone

Après tout, Alexander Zverev «n'y peut rien si Sinner se blesse auparavant. Il n'y peut rien si Alcaraz a été blessé pendant quatre mois et perd en quart de finale (de l'US Open) contre Ben Shelton. Il n'y peut rien si toutes les têtes de série de sa moitié de tableau perdent plus tôt», insiste Becker. A New York, l'Allemand n'a dû battre aucun joueur du top 10 avant d'affronter Shelton en finale.

Boris Becker poursuit: il faut aussi «accorder à Zverev le respect qu'il mérite». C'est également ce qu'a fait Djokovic: «Il est actuellement le meilleur joueur du monde, il est sur une série incroyable et a énormément confiance en lui», a déclaré le Serbe après sa victoire en quart de finale à Pékin.

«Quand il sert comme il le fait actuellement, c'est un cauchemar de jouer contre lui. Il faut saisir les rares occasions qui se présentent, et heureusement, j'y suis parvenu aujourd'hui.»

Car sur l'ensemble de l'année également, les occasions de prendre le dessus sur l'Allemand ont été rares. Contrairement à ses principaux rivaux, le joueur de 1,98 mètre est resté en forme tout au long de la saison et a fait preuve d'une grande régularité, sans montrer de faiblesse. Il a su saisir les occasions qui se présentaient à lui, quels que soient ses adversaires.

Djokovic profite lui aussi, au passage, de la fin de saison prématurée de Sinner. Actuellement neuvième à la Race, le classement qualificatif pour les ATP Finals de Turin, le Serbe gagne une place grâce au forfait de l'Italien et pourrait ainsi participer au tournoi de fin d'année.

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«Je resterai concentré jusqu'à la fin de l'année et je ferai tout pour obtenir les résultats qui me permettront d'avoir une chance de devenir numéro 1 mondial», avait récemment annoncé Zverev, champion olympique en 2021. Quoi qu'en disent ses détracteurs.

Adaptation en français: Yoann Graber