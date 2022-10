Une athlète iranienne décide de retirer son foulard: elle disparaît

L'obligation de porter le voile s'applique également aux sportives, même si elles participent à des compétitions en dehors de leur pays. Selon les médias, Elnaz Rekabi risque d'être exclue de l'équipe nationale et, si l'on en croit les craintes exprimées aujourd'hui, bien plus encore.

Elnaz Rekabi est désormais portée disparue. Selon la BBC perse, ses amis n'ont pas pu entrer en contact avec elle depuis dimanche soir. L'athlète se serait vu confisquer son téléphone portable et son passeport à l'issue de la compétition. Son lieu de séjour est actuellement inconnu. Toujours selon les informations de la BBC, la sportive serait déjà sur le chemin du retour vers l'Iran, escortée par les autorités - son passeport et son portable lui auraient été confisqués.

Son geste est historique , elle est la première femme, depuis plus de 40 ans, à avoir pris part à une compétition sportive non voilée. Cette action a été interprétée par les observateurs comme une manifestation de solidarité avec les protestations dans son pays.

Benzema portait une tenue très spéciale lundi et on sait pourquoi

Pour être enfin reconnu, Benzema a dû changer

L'attaquant français du Real Madrid a attendu ses 34 ans pour recevoir le Ballon d'or qu'il convoitait «depuis petit». Il a tout changé: son jeu, sa personnalité, sa vie.

Ironies de l'histoire, le Ballon d'or récompense un buteur pour son dévouement et un talent précoce pour sa longévité. A 34 ans, Karim Benzema entre au panthéon. Il avait débarqué à Lyon en minot à capuche, pour «prendre la place» des vioques, et l'avait quitté pour aller gagner le Ballon d'or au Real Madrid. Douze années plus tard, dont quelques-unes sous les sifflets et les procédures judiciaires, il est récompensé pour sa carrière exemplaire - quelles sublimes ironies...