Le conflit entre Shaqiri et ses voisins a enfin été tranché

Xherdan Shaqiri peut construire sa villa à Rheinfelden AG.
Xherdan Shaqiri va enfin pouvoir se pencher sur son projet immobilier.Image: Keystone, montage watson

Le conflit entre Shaqiri et ses voisins a enfin été tranché

Après des années de litige, Xherdan Shaqiri obtient le feu vert pour construire sa villa à Rheinfelden (AG), sous conditions, après décision définitive d'un tribunal argovien.
30.12.2025, 17:4530.12.2025, 17:45

La star du football Xherdan Shaqiri est autorisée à construire une villa prévue à Rheinfelden (AG), mais sous certaines conditions.

Un jugement du Tribunal administratif d’Argovie est devenu définitif. Cette décision fait suite à un long litige concernant le projet de construction.

Une affaire de fenêtres

La nouvelle villa, comprenant un appartement annexe, un garage, une piscine extérieure et un jacuzzi, peut désormais être construite. Cependant, des stores doivent être installés aux fenêtres, y compris à la verrière de l’escalier, comme le précise le tribunal dans son jugement du 20 octobre.

On vous résumait l'affaire ici:

Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition

Les journaux du groupe CH Media (éditeur de watson) ont été les premiers à revenir sur cette affaire. Roger Erdin, secrétaire municipal de Rheinfelden, a confirmé à l’ATS que le jugement anonymisé du tribunal administratif concernait le projet de construction de Shaqiri.

Un litige porté jusqu’au Tribunal fédéral

Des oppositions avaient été déposées contre la construction, que la ville avait déjà approuvée en 2022. En janvier 2024, le tribunal administratif avait annulé le permis de construire, estimant que l’utilisation autorisée du terrain avait été dépassée de 13%.

En mars dernier, le Tribunal fédéral a statué différemment sur le recours de Shaqiri contre le jugement de première instance. Il a décidé que l’étage mansardé ne devait pas être compté dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol. La procédure a ainsi été renvoyée au Tribunal administratif d’Argovie pour résoudre d’autres questions. (ysc/ats)

D'autres photos de cette maison hors du commun
1 / 7
D'autres photos de cette maison hors du commun
source: https://www.privateislandsonline.com/ / https://www.privateislandsonline.com/
Les maisons glacées au bord du lac Erie
Video: watson
