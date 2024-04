Une athlète transgenre pulvérise la course féminine: polémique aux Etats-Unis

Aayden Gallagher, une sprinteuse transgenre qui s'identifie comme femme, suscite la controverse aux Etats-Unis depuis qu'elle a outrageusement dominé ses concurrentes lors d'une compétition réunissant plusieurs lycées.

La vidéo a été vue par des millions de personnes depuis qu'elle a été massivement partagée dimanche, au lendemain d'une compétition inter-lycées dans l'Oregon: la Sherwood Need For Speed Classic.

On peut y apercevoir Aayden Gallagher - une athlète transgenre qui court pour la McDaniel High School de Portland - participer à l'épreuve du 200 mètres féminin et dominer outrageusement sa course, en 25'49. Ses concurrentes sont toutes reléguées à plus de cinq secondes. Sur la piste, la différence est impressionnante.

Nombreux sont ceux qui se sont offusqués à la vue des images, ne comprenant pas pourquoi Gallagher était autorisée à prendre le départ aux côtés des féminines. Ici et là, les commentaires transphobes se sont succédés.

De son côté, l'ICONS (Independent Council on Women's Sports) a réagi à cette performance en publiant sur sa page X le message suivant: «Permettre aux garçons de devenir des champions dans le sport féminin est une misogynie flagrante». April Hutchsinon, une haltérophile canadienne engagée contre l'intégration des individus transgenres dans le sport féminin, a pour sa part évoqué un «exemple de triche masculine».

Il est toutefois important de préciser qu'Aayden Gallagher n'a pas remporté ce 200 mètres. Elle n'a fait que terminer première d'une série largement à sa portée, qui manquait cruellement de concurrence. Si l'on regarde le bilan, Gallagher s'est classée deuxième, à plus d'une seconde de la grande gagnante. Au total, 10 concurrentes ont même couru en moins de 27 secondes. Mais ça, très peu en ont parlé, si bien que certains ont relayé cette vidéo en laissant croire que Gallagher avait battu un nouveau record. Or cette très nette domination est à nuancer.

Cette histoire nous rappelle néanmoins à quel point la gestion des athlètes transgenres est compliquée pour les instances sportives, qui font face à des questions d'intégration et d'équité.

Pour rappel, World Athletics a suivi l'an passé le modèle de la Fédération internationale de natation, bannissant des compétitions féminines internationales les athlètes transgenres ayant connu une puberté masculine. Plus récemment, la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) - l'équivalent de la NCAA pour les collèges américains de petites tailles - a décidé d'exclure début avril les personnes transgenres de toutes ses compétitions féminines.

