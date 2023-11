Les Celtics vont dire adieu à leur mosaïque le temps de quelques matchs. Image: keystone

Le mythique parquet de Boston va être transformé pour une occasion spéciale

Les Boston Celtics affrontent les Nets de Brooklyn dans la nuit de vendredi à samedi et pour la toute première fois de leur histoire, ils n'évolueront pas sur le parquet qui a fait la légende de la franchise.

Plus de «Sport»

C'est un fait rare qui mérite d'être souligné. A l'occasion du match de NBA entre Boston et Brooklyn, disputé à 1h30 dans la nuit de vendredi à samedi, les Celtics étrenneront un nouveau parquet, bien différent de celui que l'on connaît.

La rencontre compte comme un match de saison régulière, mais se joue également dans le cadre du In-Season Tournament, un nouvel événement créé de toutes pièces par la ligue nord-américaine. On parle aussi de «NBA Cup», puisque son format s'apparente aux coupes européennes disputées en football.

Chaque franchise est placée dans un groupe de cinq équipes et affronte jusqu'au 28 novembre quatre membres de sa conférence, avec deux rencontres à domicile et deux à l’extérieur. La meilleure équipe de chacune des six poules et les deux meilleurs deuxièmes (une à l'est, l'autre à l'ouest) accéderont ensuite à la phase à élimination directe, qui débutera par des quarts de finale secs sur les terrains des mieux classés. Suivra ensuite un Final Four à Las Vegas pour l'attribution de ce nouveau trophée.

Quel lien avec le parquet des Celtics me direz-vous? Lors de ces matchs qui comptent à la fois pour la saison régulière et le In-Season Tournament, la NBA impose un nouveau design de parquet à toutes les franchises, afin de distinguer d'un seul d'œil qu'il s'agit d'un match «spécial».

C'est ainsi que lors de la première journée, nous avons pu apercevoir les nouveaux looks de plusieurs salles, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le changement est radical. Adieu les parquets traditionnels, bonjour l'originalité et les couleurs vives, comme ici à Indiana.

Les sols version «coupe» des 30 franchises suivent une même logique - ils disposent tous d'une large bande colorée passant à travers les deux raquettes, le rond central et tout le milieu du terrain. Le trophée de l'événement est également représenté au centre, ainsi que dans les deux «bouteilles».

Un énorme changement pour Boston

Si certaines franchises sont habituées à modifier le design de leur parquet, ce n'est pas vraiment le cas de Boston qui tient à son style unique, qui a d'ailleurs fait la renommée de l'équipe.

Le look si particulier - avec des motifs carrés briqués les uns aux autres - possède sa propre histoire. Quand la franchise se préparait à faire ses débuts dans la ligue en 1946, le bois se faisait rare aux Etats-Unis, en raison des pénuries d'après guerre. Le propriétaire de l'époque Walter Brown voulait néanmoins proposer la meilleure surface de jeu à son équipe, pour tenter d'attirer les meilleurs joueurs. Sa seule solution était donc de récupérer des chutes de chêne auprès d'une entreprise. 247 pièces ont ainsi été disposées une à une en alternance, d'où cet effet reconnaissable parmi tous.

Le parquet d'origine n'a été changé qu'en 1999, 53 ans après sa pose. Il avait auparavant été déplacé d'arène en arène, puisque d'abord installé à la Boston Arena (devenue la Matthews Arena), avant d'être transporté vers le Boston Garden puis le FleetCenter, que l'on nomme désormais le TD Garden.

A l'époque, le changement de parquet avait déplu aux fans. Après tout, 16 titres avaient été remportés dessus. Les nouveaux matériaux employés n'ont néanmoins pas affecté le design du terrain. Seule petite modification, l'ajout la saison dernière de ce numéro six dans les raquettes, en mémoire de Bill Russell, légende de la franchise décédée peu avant la reprise de la NBA. Le reste, ça ne change pas, du moins jusqu'à aujourd'hui!

La colère gronde à nouveau chez certains supporters des Celtics, même si la ligue est «convaincue que la plupart des fans apprécieront les parquets». La bonne nouvelle reste que Boston n'a pas hérité du pire nouveau design, la preuve en vidéo.

Voici le rendu! Vidéo: twitter

D'autres sols piquent véritablement les yeux, à commencer par celui des Pelicans, qui allie subtilement le vert, l'or et le violet, et qu'il nous sera donné de voir mercredi prochain lors du match opposant La Nouvelle-Orléans aux Mavericks.