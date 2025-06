Lausanne voyagera dans le sud de l'Europe en Conference League

Voici ce qui attend Servette et Lausanne en Coupe d’Europe

S'ils passent l'écueil tchèque, les Servettiens joueront à coup sûr la phase de ligue de l'Europa League, et pourquoi pas la Ligue des champions. En cas de défaite, ils disputeraient le 3e tour de qualification de l'Europa League. De son côté, le FC Bâle, champion de Suisse, entrera en lice lors des barrages, dernier tour des qualifications avant la phase de ligue. (ats/yog)

Servette connaît la formation de Plzen puisque les Genevois avaient joué les Tchèques en 8es de finale de la Conference League durant la saison 2023/24. Les joueurs alors dirigés par René Weiler s'étaient inclinés 3-1 aux tirs au but après deux 0-0 assez frustrants.

Miroslav Stevanovic (à gauche) et le Servette FC avaient été éliminés par Plzen en 8e de finale de la Conference League 2023/24.

Miroslav Stevanovic (à gauche) et le Servette FC avaient été éliminés par Plzen en 8e de finale de la Conference League 2023/24. Image: keystone

Le match aller aura lieu le jeudi 24 juillet 2025, le retour à Lausanne est fixé sept jours plus tard.

Son adversaire sera le vainqueur du duel entre La Fiorita (Saint-Marin) et Vardar Skopje (Macédoine du Nord) , comme l'a décidé le tirage au sort à Nyon ce mercredi.

