Ils ont imaginé les joueurs de NBA selon les noms des franchises et ça claque

À quoi ressembleraient les matchs de NBA si les joueurs de Chicago étaient des taureaux et ceux de Charlotte des frêlons? Et bien, à cela.

Les clubs, ligues et fédérations se disputent une lutte acharnée sur les réseaux sociaux. Cet outil marketing permet, entre autres, aux institutions de se rapprocher de leurs fans, tout en faisant rayonner leur marque à l'international.

La FIBA (Fédération internationale de basket) est l'une des organisations les plus actives sur les réseaux. En 2022, selon une étude du cabinet BCW Sports basé à Lausanne, l'instance faîtière du basket mondial figurait à la troisième place du classement des fédérations internationales les plus suivies, derrière l'International Cricket Council et la FIFA.

Afin de se démarquer, et proposer du contenu toujours plus original, la FIBA a imaginé à quoi pourraient ressembler les joueurs de NBA si ceux-ci respectaient au pied de la lettre le nom de leur équipe. Ces créations, conçues par l'intelligence artificielle, sont pour le moins bluffantes.

Chicago Bulls

La mythique franchise de Chicago, par laquelle Michael Jordan est passé, est représentée par un Bull, soit en français un taureau. L'intro d'avant-match au United Center, avant que ne retentisse «Sirius» de The Alan Parsons Project, donne toujours l'impression que les Bulls vont envahir la salle, un peu comme sur cette image. image: FIBA

Charlotte Hornets

Les Hornets, signifiant littéralement les frelons, n'ont pas toujours piqué à Charlotte. En 2002, ils ont volé jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Puis, après que Charlotte a fondé les Bobcats et que la franchise de la Nouvelle-Orléans a opté pour le nom des Pelicans, le symbole des Hornets a finalement retrouvé sa place à Charlotte. image: fiba

Atlanta Hawks

La franchise du Suisse Clint Capela se fait couramment appelée les Hawks, soit les «rapaces» ou «faucons» en français. Dans la ville d'Atlanta, une autre équipe porte un nom similaire: les Falcons qui évoluent en NFL. IMAGE: fiba

Toronto Raptors

L'intelligence artificielle est-elle au point? Pas sûr! Les internautes ont remarqué qu'il s'agissait là d'un T-rex, et non d'un raptor, le symbole de l'unique franchise canadienne de la ligue, basée à Toronto. image: fiba

Milwaukee Bucks

Dans l'État du Wisconsin, on supporte les Bucks de Milwaukee, autrement dit les «cerfs de Milwaukee», comme en témoigne cette image. La franchise a remporté la NBA il y a peu, c'était en 2021, avec un certain Giánnis Antetokoúnmpo dans ses rangs. image: fiba

Memphis Grizzlies

Voici un pivot plutôt difficile à déloger au poste bas: un grizzly, rien que ça! Si les Grizzlies sont aujourd'hui basés à Memphis dans l'État du Tennessee, cela n'a pas toujours été le cas. L'équipe a d'abord été créée à Vancouver, au Canada. image: fiba

Minnesota Timberwolves

Autre joueur redoutable, le loup des Minnesota Timberwolves. Il rôde du côté de Minneapolis. image: fiba

New Orleans Pelicans

Nous vous en parlions un peu plus tôt, voici le fameux pélican de La Nouvelle-Orléans, qui a succédé aux Hornets dans la plus grande ville de l'État de Louisiane. image: fiba

Washington Wizards

Magic Johnson est considéré comme le magicien du basket, sauf peut-être à Washington, où tous les joueurs de la franchise sont surnommés les Wizards, à savoir les «magiciens». Ne manque plus qu'un bon coup de baguette magique pour que suivent les résultats, jusqu'ici pas vraiment au rendez-vous. image: fiba

Sacramento Kings

King James? Non, pas vraiment! Voici un autre roi du basket, en l'occurence celui des Kings de Sacramento. image: fiba

Seules 10 des 30 franchises ont été représentées, et comme beaucoup d'internautes, on aurait aimé en voir un peu plus. Les Nuggets de Denver nous intriguent particulièrement!