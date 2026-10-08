faible pluie12°
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

Israël-Suisse: l'ASF a mal géré la dimension politique du match

Le contexte politique est délicat à gérer pour les équipes, dont la Suisse, qui affrontent Israël.
Le contexte politique est délicat à gérer pour les équipes, dont la Suisse, qui affrontent Israël. image: watson
Commentaire

La fédération suisse a mis ses joueuses dans l’embarras contre Israël

La Nati féminine défie Israël, ce vendredi (15h30) en Hongrie, en play-off du Mondial 2027. La fédération suisse a mal géré la dimension politique de ce match.
08.10.2026, 19:0208.10.2026, 19:02
Raphael Gutzwiller

Les footballeuses suisses affronteront Israël, ce vendredi (15h30) en Hongrie, en play-off pour une qualification à la Coupe du monde 2027. Mais au lieu de parler de football, c’est un éventuel boycott qui a fait débat. Si cette discussion n'a eu lieu que trois jours avant le match, l’Association suisse de football (ASF) ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Elle n’a pas su définir à temps une position claire.

Mais reprenons depuis le début. Au plus tard la semaine dernière, les dirigeants du football helvétique auraient dû comprendre à quel point une rencontre avec Israël pouvait être sensible, et que des questions politiques pouvaient également surgir. Les deux récents matchs de Ligue des nations masculine entre l’Irlande, qui affiche une position fortement pro-palestinienne, et Israël ont dégénéré.

BUDAORS, HUNGARY - MARCH 03: The Israel team lines up for the national anthem prior to the 2027 FIFA Women&#039;s World Cup Qualifier between Israel and Belgium at BSC Stadium on March 03, 2026 in Bud ...
Israël se dresse sur la route de la Nati féminine vers la Coupe du monde 2027. image: getty

Une clarification trop tardive

Lors du match aller, les Irlandais ont baissé la tête pendant l’hymne israélien, porté un brassard noir en signe de deuil et ostensiblement refusé de serrer la main de leurs adversaires. Avant le match retour la semaine dernière, une conférence de presse a dû être interrompue. Le sélectionneur irlandais avait qualifié de «génocide» les agissements d’Israël dans la bande de Gaza.

L’Association suisse de football n’était pas préparée aux questions politiques. Lundi, Johan Djourou, directeur technique de l’équipe nationale féminine, avait expliqué que l'ASF accepterait qu’une joueuse décide individuellement de boycotter la rencontre.

Johan Djourou, Technischer Direktor Frauenfussball bei einem Training der Schweizer Frauen Fussball Nationalmannschaft im Trainingslager am Mittwoch, 26. November 2025 in Jerez de la Frontera, Spanien ...
Johan Djourou, directeur technique de la Nati dames. Image: KEYSTONE

Mardi, cette déclaration a été nuancée. Jusqu’ici, aucune joueuse n’a exprimé un tel souhait, indique désormais l’ASF. Il a toujours été prévu que le match se joue. La fédération souhaite en outre qu’aucune action ne soit menée sur le terrain et que les joueuses n’y affichent aucun signe. Une clarification tardive.

Un geste symbolique avant le dernier entraînement
Avant leur dernier entraînement jeudi, les joueuses et le staff de la Nati se sont réunis pour une minute de silence sur le terrain. L'équipe a jugé important de trouver un moyen de reconnaître la souffrance humaine sans pour autant négliger sa préparation sportive. Ce geste symbolique découle d'une décision prise collectivement par les joueuses et le staff.

L'ASF a précisé: «Par cette initiative, l’équipe souhaite rendre hommage aux victimes innocentes des conflits et guerres actuels à travers le monde et transmettre un message de paix, d’humanité et de lutte contre les violences faites aux civils».
infobox image
Image: KEYSTONE

Ce n’est que lundi soir que l'ASF a discuté des questions politiques avec le groupe de capitaines composé de Lia Wälti, Géraldine Reuteler, Ana-Maria Crnogorcevic et Noelle Maritz. «C’était constructif», confie Maritz au sujet de cet échange. Les questions abordées doivent encore être discutées avec l’ensemble de l’équipe.

Il reste déconcertant que la fédération ait publiquement évoqué la possibilité même d’un boycott individuel.​

Les joueuses suisses n’affrontent pas le gouvernement israélien, mais des footballeuses israéliennes. Quiconque entend répondre à l’action d’un Etat par un boycott sportif doit en outre expliquer selon quels critères ce principe doit s’appliquer – et pourquoi il le serait dans le cas d’Israël, mais pas pour d’autres Etats.

Les exclusions d’équipes nationales devraient donc être décidées par les fédérations – instances compétentes – et non par des joueuses individuellement. Dans le cas contraire, une rencontre sportive se transforme inévitablement en test d’opinion politique.

Switzerland&#039;s players pose prior to the FIFA 2027 Women&#039;s World Cup League B - Group B2 qualifying soccer match between Switzerland and Northern Ireland, at the stade de la Tuiliere stadium ...
Les discussions entre l'ASF et les joueuses de la Nati, au sujet du contexte politique du match contre Israël, ont eu lieu tardivement. Image: KEYSTONE

Le boycott, même par une seule joueuse, rejaillirait sur la Suisse et l'ASF. Celle-ci aime défendre l’idée que politique et sport n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Pourquoi déroge-t-elle désormais à cette position dans le conflit à Gaza? Pourquoi précisément face à Israël, et qui plus est lors de matchs disputés immédiatement après le troisième anniversaire de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023 (le massacre de Juifs le plus meurtrier depuis la fin de la Shoah)?.

L’ASF n’a pas créé la dimension politiquement sensible de cette rencontre. Mais le processus de clarification perceptible publiquement intervient trop tard.

Chez les hommes👇

«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka

Alors que les footballeuses suisses doivent se pencher sur la question de leur position à adopter juste avant le match, la fédération aurait dû préparer depuis longtemps la manière d’aborder le sujet. Depuis le tirage au sort des barrages, le 18 juin, l’ASF sait qu’elle affrontera Israël. Un échange plus précoce avec les cadres de l’équipe, par exemple par appel vidéo, aurait été une solution évidente afin de pouvoir défendre une position claire avant même le rassemblement de l’équipe nationale.

L’ASF avait refusé de jouer contre la Russie

La décision prise le 28 février 2022 a montré que l’ASF était capable de prendre position dans des situations politiquement sensibles. A l’époque, elle avait condamné l’attaque russe contre l’Ukraine et déclaré qu’elle n’affronterait plus les équipes nationales russes jusqu’à nouvel ordre. Cela concernait également le match de groupe prévu entre les Suissesses et la Russie à l’Euro. L’UEFA a ensuite exclu la Russie, et le Portugal a récupéré sa place pour la phase finale.

Ana-Maria Crnogorcevic, rechts, in Aktion beim Training der Schweizer Frauen Fussball Nationalmannschaft auf dem GC Campus in Niederhasli, am Montag, 5. Oktober 2026. (KEYSTONE/Michael Schmid)
Les Suissesses ont dû préparer leur match contre Israël avec la préoccupation de la gestion du contexte politique. Image: KEYSTONE

Interrogée mardi sur cette décision de l’époque, l’internationale Noelle Maritz renvoie à l’instance dirigeante du football européen:

«Cela doit venir de l’UEFA»

La comparaison a toutefois ses limites: les conflits ne peuvent pas être mis sur le même plan. La volonté de l’ASF de se concentrer sur cette importante qualification pour la Coupe du monde est également compréhensible.

Des joueuses retirent leurs «likes» sur Instagram

Mais il ne suffit pas de renvoyer cette décision à l'instance du foot européen pour mettre un terme au débat politique. Un exemple? La lettre ouverte de Noa Schärz à l'ASF. L'ex-championne de Suisse avec Young Boys, qui compte deux sélections avec la Nati, réclame un boycott ou, à tout le moins, un geste politique. Plusieurs joueuses de l'équipe de Suisse ont dans un premier temps «liké» la publication sur Instagram, avant de retirer leur «like».

Toujours en foot👇

Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi

L’ASF aurait dû depuis longtemps définir sa ligne avec ses footballeuses et la défendre publiquement. Si elle attend d’elles qu’elles se concentrent pleinement sur le football, elle ne peut pas leur faire porter le poids de la question politique juste avant le coup d’envoi.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
de Romuald Cachod
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
de Romuald Cachod
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l&#039;affaire Xhaka
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka
de Etienne Wuillemin
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
de Etienne Wuillemin
L&#039;adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
L'adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
de Yoann Graber
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
de Daniel Zulauf
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
de Raffael Schuppisser
Un bug informatique sème le chaos lors d&#039;un Grand Prix de F1
Un bug informatique sème le chaos lors d'un Grand Prix de F1
de Nils Kögler
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
de Etienne Wuillemin
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
de Simon HÄring
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
de Marcel Kuchta
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
1
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
de Romuald Cachod
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
1
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
de Simon HÄring
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Le FC Sion se lance un défi fou
Le FC Sion se lance un défi fou
de Ralf Meile
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
de Adrian Bürgler
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
de Klaus Zaugg
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
de Catarina Martins
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Il recrée les Alpes suisses à l’échelle 1:1 dans «Minecraft»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Le boss des Mondiaux de ski de Crans-Montana suspendu provisoirement
Claude-Alain Schmidhalter, président du comité d'organisation des Mondiaux 2027 de ski alpin à Crans-Montana, est provisoirement suspendu de cette fonction. En cause: l'accusation, contre lui, d'une fraude dans la gestion d'une entreprise.
Claude-Alain Schmidhalter est provisoirement suspendu de ses fonctions de président du comité d’organisation des championnats du monde de ski alpin 2027 à Crans-Montana. Il en va de même de son poste de vice-président de Swiss-Ski.
L’article