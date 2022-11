Cristiano Ronaldo a célébré le premier but du Portugal face à l'Uruguay. Problème, il n'a pas touché le ballon. image: IMAGO/AFLOSPORT

Twitter se moque de Ronaldo à cause de son goal fantôme

Le Portugal s'est imposé 2 à 0 contre l'Uruguay grâce à un doublé de Bruno Fernandes. L'équipe de Fernando Santos est donc qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Il a célébré comme s'il avait mis lui-même le ballon dans les mailles du filet. Mais Cristiano Ronaldo a-t-il réellement marqué ce but? Si la superstar portugaise a effectivement touché le ballon, c'est probablement du bout des cheveux.

La Fifa a d'abord attribué le but à CR7, mais a par la suite désigné Bruno Fernandes comme buteur officiel. Le milieu de terrain offensif des Red Devils a ensuite expliqué avoir exulté de joie comme «si c'était le but de Cristiano».

«Il me semblait qu'il avait encore touché le ballon. Mon but était de lui adresser un centre»

En effet, ce but aurait eu une grande importance pour Ronaldo. En marquant son neuvième goal en Coupe du monde, il aurait égalé la légende portugaise Eusébio sur cette statistique. Sur les images de la télévision, on le voit réclamer une nouvelle fois auprès des arbitres, après le coup de sifflet final: il tente de les convaincre qu'il a bel et bien touché le ballon et que le premier but portugais devrait donc lui être attribué.

Et c'est justement pour cette action que CR7 récolte aujourd'hui quelques moqueries, notamment sur les réseaux sociaux. Selon un présentateur de Fox Sports, Ronaldo aurait contacté le journaliste britannique Piers Morgan, alors qu'il était encore dans les vestiaires, pour lui affirmer qu'il a bel et bien touché le ballon.

Avant la Coupe du monde, le journaliste a accueilli le quintuple ballon d'or pour une interview très remarquée qui a conduit à la résiliation du contrat de la star portugaise avec Manchester United.

Et Twitter, fait ce qu'il sait faire de mieux: rire

Il n'en fallait évidemment pas plus pour que les internautes s'emballent, notamment sur Twitter où les moqueries et plaisanteries y sont allées de bon train.

